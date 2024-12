POL-EL: Unfall Schüttorfer Straße in Ohne – 82-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Posted in

Unfall Schüttorfer Straße in Ohne (ots) – Am heutigen Dienstag kam es in Ohne zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 82-Jähriger war in einem Mercedes gegen 9.36 Uhr auf der Schüttorfer Straße unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste aus dem Mercedes befreit werden. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Straße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.