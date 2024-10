POL-LB: Unfall Mahdentalstraße Sindelfingen – Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Posted in

Unfall Mahdentalstraße Sindelfingen (ots) – Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sowie einen Sachschaden von rund 18.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag (10.10.2024) gegen 13.25 Uhr in der Mahdentalstraße in Sindelfingen auf Höhe eines Hotels ereignete.

Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Transporters mit Anhänger stand stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen der Mahdentalstraße und war im Begriff ein Auto abzuladen.

Ein 88 Jahre alter Mercedes C-Klasse-Lenker bemerkte dieses Hindernis vermutlich erst sehr spät. Als er versuchte auszuweichen, kollidierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite mit der Auffahrrampe, die sich am Anhänger befand.

Der Mercedes wurde hierauf ausgehebelt und nach links auf die Gegenspur katapultiert, wo er mit einer Mercedes B-Klasse zusammenstieß, in der sich ein 85-jähriger Fahrer und eine 81 Jahre alte Beifahrerin befanden.

Der 88 Jahre alte Mann erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer der B-Klasse und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die drei Personen mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Mahdentalstraße im Bereich der Unfallörtlichkeit stadtauswärts voll gesperrt werden.

Die beiden Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe muss die Fahrbahn gereinigt werden.

Diese Maßnahme dauert derzeit noch an. Die Straße ist bis auf weiteres noch gesperrt.