POL-OF: Vollsperrung A66 Langenselbold und Gründau-Rothenbergen dauert weiter an – Hoher Schaden nach LKW-Brand auf der BAB 66

Vollsperrung A66 zwischen den Anschlussstellen Langenselbold und Gründau-Rothenbergen dauert weiter anHoher Schaden nach LKW-Brand auf der BAB 66 – Langenselbold (ots)

(lei) Seit dem Mittag ist die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda bereits vollgesperrt und ein Ende ist noch nicht in Sicht: Grund hierfür ist ein in Brand geratener LKW in Höhe des Flugplatzes, wo zur Stunde immer noch Nachlöscharbeiten stattfinden. Das Gespann, so die bisherigen Erkenntnisse, war gegen 11.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Langenselbold und Gründau-Rothenbergen unterwegs, als während der Fahrt Rauch aus der Ladefläche des Zugfahrzeugs drang und dieses kurz darauf in Vollbrand stand. Der 49-jährige Fahrer stoppte den Truck auf dem Seitenstreifen und koppelte schnell den Anhänger ab, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf diesen verhindert wurde. Verletzt wurde niemand.

Für die zur Brandstelle hinzugezogenen Feuerwehren aus Langenselbold und Hanau gestalteten sich die Löschmaßnahmen aufwendig, zumal die Ladung – gepresstes Altpapier beziehungsweise Kartonage – mit einem Teleskoplader abgeladen werden musste und nur schwer zu löschen war.

Infolge der Sperrung wurde der Verkehr weiträumig umgeleitet und es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Sämtliche im Stau befindlichen Fahrzeuge wurden nach und nach rückwärts abgeleitet. Im Rückstau wurde der Polizei währenddessen ein Pannenfahrzeug gemeldet, das mit Starthilfe letztlich jedoch wieder weiterfahren konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es auf der Gegenfahrbahn vorübergehend zu Sichtbehinderungen. Dort prallte in Höhe der Unfallstelle gegen 13.30 Uhr ein dunkler BMW in die Mittelleitplanke, der anschließend davonfuhr.

Warum das Feuer ausbrach, ist bislang noch weitgehend unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 200.000 Euro. Das Zugfahrzeug und der Anhänger sind bereits abgeschleppt worden.

Neben dem völlig ausgebrannten Zugfahrzeug sorgte die Brandlast auch dafür, dass die Fahrbahn, die Leitplanke und ein angrenzender Wildschutzzaun in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zudem lief aus dem Tank des MAN-Lastwagens eine noch unbekannte Menge an Dieselkraftstoff aus, der ins angrenzende Erdreich gelangte. Die zuständigen Behörden wurden dahingehend bereits informiert.

Zum Abtransport der gelöschten Ladung, der Reinigung der Straße und auch dem Abtragen des kontaminierten Erdreichs ist die Strecke Richtung Fulda weiterhin vollgesperrt. Die Einsatzkräfte rechnen damit, dass dies auch noch bis in den Abend hinein andauert.

Verkehrsteilnehmer werden daher weiterhin gebeten, die Einsatzstelle weiträumig zu umfahren.

Im Übrigen suchen die Beamten Zeugen, die Angaben zu dem BMW machen können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0).

Text: Polizeipräsidium Südosthessen

