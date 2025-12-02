Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

POL-PPTR: Unfall A1 Mehren – Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Koblenz

Unfall A1 MehrenVerkehrsunfall mit Fahrzeugbrand auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Koblenz – Mehren, A1, Fahrtrichtung Koblenz (ots)

Am 02.12.25, gegen 14:25 Uhr, kam es auf der A1, Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor der Anschlussstelle Mehren, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Zunächst hatte der Fahrer eines Alpina XD 3, aufgrund eines Reifenplatzers, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam er daraufhin zunächst nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn. Am rechten Fahrbahnrand rutschte er schließlich eine Böschung entlang, überschlug sich und kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Hier fing der Alpina XD 3 Feuer und brannte aus. Durch die Kollisionen des Alpina XD 3 waren (teils große) Fahrzeugteile über die Fahrbahn verteilt. Diese wurden durch einen nachfolgenden Ford Transit und einen Audi RS 6 Avant überfahren.

Während am Alpina XD 3 Totalschaden entstand, blieb der Fahrer (Alleininsasse) unverletzt und konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig eigenständig verlassen. Er wurde dennoch durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Ford Transit wurde augenscheinlich die Ölwanne beschädigt, was zu weiterer Ölverschmutzung auf der Fahrbahn führte. Lediglich geringe Schäden waren am Audi RS 6 Avant entstanden.

Der Verkehrsunfall wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Schweich aufgenommen. Zudem mussten weitere Fahrzeugteile auf der Gegenfahrbahn durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Daun entfernt werden.

Neben 20 Einsatzkräften der Feuerwehren Laufeld, Manderscheid und Wallscheid waren zudem ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Autobahnmeisterei Wittlich im Einsatz.

Seitens der Autobahnmeisterei Wittlich mussten umfangreiche Fahrbahnreinigungs-/Ölbeseitigungsarbeiten durchgeführt werden. Hierfür musste der Verkehr zum späteren Zeitpunkt für knapp 3 Std an der Anschlussstelle Manderscheid von der Autobahn abgeleitet werden.

***
Text: Polizeipräsidium Trier

