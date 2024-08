POL-SO: Unfall B516 Rüthen – Hoher Sachschaden nach Frontalzusammenstoß und 2 leichtverletzte PKW-Fahrer

Posted in

Unfall B516 Rüthen (ots) – 50000 Euro Sachschaden und 2 leichtverletzte PKW-Fahrer sind das Resultat eines Frontalzusammenstoßes zweier Pkw auf der Bundestraße 516 in Höhe Rüthen.

Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus Brilon die B516 in Richtung Brilon. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß in Höhe der Straße Heidberg mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Mercedes-Benz Fahrer aus Rüthen zusammen. Dieser verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet gegen die Leitplanke.

Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden dem Krankenhaus Warstein zugeführt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden stark beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 516 im Unfallbereich vollständig gesperrt werden. (R.S)