FW Hannover: Brand Meißener Hof in Vahrenheide – Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Brand Meißener Hof in Vahrenheide, Hannover (ots) – Am heutigen Nachmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand in der Straße „Meißener Hof“ im hannoverschen Stadtteil Vahrenheide. Aufmerksame Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und frühzeitig gemeldet. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Gegen 15:50Uhr haben Anwohner der Straße „Meißner Hof“ in einem Mehrfamilienhaus schwarzen Rauch aus einem Kellerfenster bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Die Regionsleitstelle Hannover alarmierte aufgrund des eingegangenen Notrufes einen Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Vinnhorst sowie den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Vor Ort brannte es aus unbekannter Ursache in einem Kellerraum. Die Brandbekämpfung wurde mit zwei Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Anschließend wurde der betroffene Bereich belüftet und sowohl betroffene als auch angrenzende Räume mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Bei diesem Einsatz entstand ausschließlich Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr Hannover war mit neun Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war nach circa einer Stunde beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.