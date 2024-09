POL-WAF: Unfall Splieterstraße Warendorf – Drei Verletzte nach Verkehrsunfall im Bereich Splieterstraße/Reichenbacher Straße

Posted in

Unfall Splieterstraße Warendorf (ots) – Am Donnerstag, 26.9.2024, 14.30 Uhr wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall im Bereich Splieterstraße/Reichenbacher Straße in Warendorf leicht verletzt.

Ein 38-jähriger Grevener befuhr mit seinem Pkw den Abzweig der Splieterstraße und querte die Splieterstraße in Richtung Reichenbacher Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 50-jährigen Oelderin, die die Splieterstraße in Richtung der Straße Am Holzbach befuhr.

Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen, die 50-Jährige sowie ihre 24-jährige Beifahrerin aus Oelde in Krankenhäuser.

Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 23.000 Euro.

Der Bereich der Unfallstelle war kurzfristig gesperrt.