Rauda – Überschlagen: Kommt ein Auto durch den Vorgarten geflogen

Rauda (TH) – Nicht schlecht staunten die Bewohner eines Hauses in Rauda, Saale Holzland Kreis. Am 08.02.2020 landete gegen 01:20 Uhr ein Pkw in ihrem Vorgarten.

Die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben dann, daß ein 18-jähriger Mann aus Zeitz mit seinem Pkw Fiat in Richtung Eisenberg unterwegs war. Im Bereich einer Bushaltestelle verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Pkw, kollidierte mit dem Bordstein, das Fahrzeug überschlug sich und kam im Vorgarten eines Hauses zum Stillstand.

Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Landespolizeiinspektion Jena