Historische Ereignisse am 26. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 26. März haben sich im Laufe der Geschichte zahlreiche bemerkenswerte Ereignisse zugetragen – von kulturellen Meilensteinen bis zu politischen Wendepunkten. Besonders herausragend ist das Inkrafttreten des Schengener Abkommens im Jahr 1995, das als bedeutender Schritt für ein grenzenloses Europa gilt. Doch auch viele andere Geschehnisse dieses Tages verdienen Aufmerksamkeit.

1348 – Beginn des Baus der Prager Neustadt

Mit dem feierlichen Akt der Grundsteinlegung durch Kaiser Karl IV. begann der Bau der Prager Neustadt. Sie war die dritte und zugleich größte mittelalterliche Stadterweiterung Prags und prägt bis heute das historische Zentrum der tschechischen Hauptstadt.

1636 – Gründung der Universität Utrecht

In einem festlichen Rahmen wurde in den Niederlanden die Universität Utrecht ins Leben gerufen. Die Hochschule entwickelte sich zu einer der renommiertesten Bildungseinrichtungen Europas.

1828 – Erstes öffentliches Konzert von Franz Schubert

Der österreichische Komponist Franz Schubert wagte sich mit einem einzigen öffentlichen Konzert vor ein größeres Publikum. Im Wiener Lokal der Gesellschaft der Musikfreunde präsentierte er sein musikalisches Können, das erst posthum weltweite Anerkennung fand.

1851 – Foucaults Pendelversuch im Panthéon

Mit einem 67 Meter langen Pendel bewies Léon Foucault im Pariser Panthéon die Erdrotation – ein bahnbrechender physikalischer Beweis, der das Verständnis unseres Planeten veränderte.

1898 – Gründung des ersten afrikanischen Tierschutzgebiets

In Transvaal schuf Paul Kruger mit dem Sabie Game Reserve das erste Schutzgebiet für Tiere auf dem afrikanischen Kontinent. 1926 wurde es in den bis heute bekannten Kruger-Nationalpark umbenannt.

1949 – Gründung der Fraunhofer-Gesellschaft

In München wurde die Fraunhofer-Gesellschaft gegründet, um angewandte Forschung praxisnah voranzutreiben. Sie zählt heute zu den bedeutendsten Forschungseinrichtungen weltweit.

1973 – Veröffentlichung von ABBAs Debütalbum

Mit dem Album Ring Ring legte die schwedische Popgruppe ABBA den Grundstein für eine internationale Musikkarriere. Der unverwechselbare Sound erreichte bald weltweiten Kultstatus.

1975 – Österreich erkennt die DDR-Staatsbürgerschaft an

Als erstes westliches Land erkannte Österreich die DDR-Staatsbürgerschaft offiziell an – ein politisches Signal inmitten des Kalten Krieges.

1980 – Gründung von Arianespace

Mit der Gründung von Arianespace in Europa entstand das erste kommerzielle Raumfahrtunternehmen weltweit. Es sollte die Vermarktung der Ariane-Raketen übernehmen und legte den Grundstein für Europas Zugang zum Weltall.

1982 – Grundsteinlegung für das Vietnam Veterans Memorial

In Washington, D.C. begann mit der symbolischen Grundsteinlegung der Bau des Vietnam Veterans Memorials. Es wurde zu einem Ort der Erinnerung an die gefallenen US-Soldaten des Vietnamkriegs.

1995 – Inkrafttreten des Schengener Abkommens

Für sieben europäische Staaten trat das Schengener Abkommen in Kraft, das Grenzkontrollen innerhalb des europäischen Binnenmarkts abschaffte. Ein Meilenstein auf dem Weg zu einem vereinten Europa ohne innere Grenzen.

1997 – Durchschlag des Vereinatunnels in der Schweiz

Mit dem Durchstich des Vereinatunnels wurde ein entscheidender Schritt zur wintersicheren Eisenbahnverbindung zwischen Engadin und Prättigau realisiert – ein beeindruckendes technisches Meisterwerk.

1999 – Einstellung des deutschsprachigen BBC World Service

Nach über sechs Jahrzehnten wurde der deutschsprachige Dienst des BBC World Service eingestellt. Eine Ära internationaler Rundfunkgeschichte ging damit zu Ende.

1999 – Verbreitung des Melissa-Virus

Der Computervirus Melissa breitete sich über E-Mails rasant aus und verursachte weltweit Schäden in Millionenhöhe. Das Ereignis markierte einen Wendepunkt im Umgang mit digitaler Sicherheit.

2000 – Wladimir Putin wird Präsident Russlands

Wladimir Putin wurde mit 52,9 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang zum russischen Präsidenten gewählt. Damit begann eine neue politische Ära in Russland, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind.

2006 – Verkehrsfreigabe des Tiergarten-Tunnels in Berlin

Mit der Freigabe des Tiergarten Spreebogen Tunnels wurde in Berlin ein wichtiges Infrastrukturprojekt abgeschlossen, das zur Verkehrsberuhigung im Regierungsviertel beiträgt.

2009 – Umbenennung des Freedom Tower in One World Trade Center

Der im Bau befindliche Wolkenkratzer am Ground Zero in New York erhielt den symbolträchtigen Namen One World Trade Center. Damit setzte man ein klares Zeichen für Wiederaufbau und Hoffnung nach den Anschlägen vom 11. September.

Viele dieser historischen Ereignisse sind bis heute von großer Bedeutung und prägen unsere Gesellschaft, Kultur und Politik nachhaltig. Ein Blick zurück zeigt, wie viele kleine und große Entscheidungen Geschichte geschrieben haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt