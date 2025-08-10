Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

René Springer (AfD): Bundesagentur für Arbeit lädt mit Arabisch-Flyer zum Sozialtourismus ein

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Berlin, Deutschland-News, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland-Politik

René Springer (AfD): Bundesagentur für Arbeit lädt mit Arabisch-Flyer zum Sozialtourismus ein – Die Bundesagentur für Arbeit verteilt einen mehrseitigen Flyer vollständig auf Arabisch, der im Detail erklärt, wie Ausländer in Deutschland Bürgergeld beantragen können – einschließlich Übersetzungsservice, Schonvermögensregelung im ersten Jahr und einer Fülle an Zusatzleistungen von Erstausstattung über Vereinsbeiträge bis zu Musikunterricht. Der Flyer ist öffentlich abrufbar unter: https://www.arbeitsagentur.de/datei/Grundsicherung-Arabisch_ba044790.pdf

Der sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, René Springer, erklärt dazu:

„Das ist nichts anderes als eine offene Einladung zum Sozialtourismus. Statt Zuwanderern klarzumachen, dass sie hier arbeiten und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten müssen, liefert der Staat eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man vom ersten Tag an in die soziale Hängematte gelangt – und das in einer Sprache, die weltweit Millionen Menschen verstehen, die keinerlei Bindung zu Deutschland haben.

Online Paradies Reisen - Traumreisen und Meer

Die AfD-Fraktion sagt klar: Bürgergeld grundsätzlich nur für Deutsche. Ausländer sollen erst Anspruch haben, wenn sie zehn Jahre lang einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit nachgegangen sind und gut Deutsch sprechen. Selbst dann wird die Bürgergeld-Zahlung auf maximal ein Jahr befristet. Der Sozialstaats-Magnet Deutschland muss endlich abgestellt werden. Die AfD-Fraktion wird im Bundestag einen Antrag einbringen, um derartigen Sozialleistungs-Werbeflyern und der damit verbundenen Anreizpolitik der Bundesregierung ein Ende zu setzen.“

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Sozialverband VdK Verena Bentele: „Wer über die Rente bestimmt, muss auch einzahlen“

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) - Neue Folgen mit Joko & Klaas ab 20. September auf ProSieben

DIE CHER SHOW - Das Offizielle Musical von und über Cher - Believe the hype - diese Musical-Stars sind CHER!

Rathausplatz-Lounge in Flörsheim am Main startet

„Mach es sichtbar“: Ausstellung thematisiert sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Die Heilkraft von Pflanzen: Wie natürliche Öle unser Wohlbefinden unterstützen

Repair Café Eltville am Rhein im Mehrgenerationenhaus: Gemeinsam reparieren statt wegwerfen

Rückforderungen Corona-Hilfen: Unternehmen fühlen sich betrogen - Ist das noch fair?

Ringparkfest 2025 Würzburg - Musik und Spaß für die ganze Familie

Bundesrat hisst Regenbogenflagge

Hochzeit in Buxtehude: Romantik trifft norddeutschen Charme

Stellenabbau bei Bosch: Über 1.000 Stellen werden in Reutlingen gestrichen

Und wehe, du schickst mir eine Mail - Über die Rückkehr der Herzpost

Edle Tropfen beim Weinfest in der Gustavstraße

Greenpeace: Plastikproduktion in Deutschland verbraucht 9 Millionen Tonnen Öl und Gas!

Die Heilkraft von Pflanzen: Wie natürliche Öle unser Wohlbefinden unterstützen

Schlagworte: #10.08.2025 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #Arabisch-Flyer #Asyl #Asylpolitik #Bundesagentur für Arbeit #Bundesagentur für Arbeit lädt mit Arabisch-Flyer zum Sozialtourismus ein #Bürgergeld #Einladung zum Sozialtourismus #Erstausstattung #Migration #Migrationspolitik #Musikunterricht #Nachrichten #News #Politik #Schonvermögensregelung im ersten Jahr #Sozialstaats-Magnet Deutschland #Sozialtourismus #Übersetzungsservice #Vereinsbeiträge

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com