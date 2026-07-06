Rund 150.000 Zuschauer*innen beim Schützenausmarsch in Hannover – Im „Doubliertritt, Marsch!“ hieß es heute, am 5. Juli, um 10 Uhr wieder, als Schützenpräsident Andreas Schnelle den traditionellen Ausmarsch der Schütz*innen ausrief und die 10.000 Teilnehmer*innen auf die dreieinhalb Kilometer lange Strecke vom Neuen Rathaus durch die Innenstadt bis zum bä(h)renstarken Rundteil auf dem Festplatz schickte. Rund 150.000 Besucher*innen schauten an den Straßen in der Innenstadt Hannovers sowie auf den Tribünen am Ballhof und an der Bruchmeisterallee zu.
Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover Belit Onay begrüßte die Musiker*innen und Schütz*innen im Vorfeld auf dem Platz der Menschenrechte: „Der Ausmarsch ist stets das Highlight des Schützenfestes. Die ganze Stadt feiert mit und macht diesen Sonntag zu einem gemeinsamen Erlebnis. Unser traditioneller Zug ist laut, bunt, fröhlich und eben ganz typisch hannoversch!“
In diesem Jahr gab es für den Umzug viele Anmeldungen: Über 150 verschiedene Vereine und rund 100 Musikzüge, Unternehmen und Hilfsorganisationen aus der Stadt und der Region sowie viele Festwagen sorgten an der Ausmarschstrecke für die beste Stimmung.
Das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei Hannover konnten nach dem Ausmarsch eine positive Bilanz ziehen.
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Text: Olja Yasenovskaya, Hannover Stadt