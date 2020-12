„Jeder einzelne ist jetzt gefragt“

Saarbrücken (SL) – Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt hat eindringlich ein verantwortungsbewusstes Verhalten an den anstehenden Festtagen angemahnt.

„Die Infektionszahlen sind hoch und steigen weiter an. Das Risiko einer Ansteckung ist hoch. Die Menschen in unserem Gesundheitssystem arbeiten seit Wochen an und zum Teil bereits über der Belastungsgrenze. Daher ist es auch über Weihnachten und Silvester entscheidend, dass jeder einzelne sich verantwortungsvoll verhält und die geltenden Regelungen beachtet. Verfehlungen an den kommenden Festtagen werden wir als Gesellschaft ansonsten in den nachfolgenden Wochen teuer bezahlen. Daher bitte ich jeden einzelnen, seine Pläne für die kommenden Tage kritisch zu hinterfragen, auf sich und andere zu achten und Kontakte zu reduzieren. Die Lage ist ernst“, sagt der Oberbürgermeister

Conradt abschließend: „Ich bin sicher, irgendwann wird es auch wieder eine Zeit geben, in der wir vieles nachholen werden. Eine Zeit der Nähe, der Freude, des Feierns und der Ausgelassenheit. Bis dahin müssen wir alle unseren Beitrag leisten, diese Pandemie gemeinsam zu meistern.“

Stadt Saarbrücken