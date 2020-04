Saarbrücken – Saarbahninfo zur Linie 164 – Straßenbauarbeiten in der Sulzbachtalstraße in Dudweiler

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Saarbahninfo: Wegen Straßenbauarbeiten in der Sulzbachtalstraße in Höhe der Eimündung Rathausstraße fahren die Busse der Linie 164 ab Dienstag, 5. Mai, eine Umleitung bis voraussichtlich Freitag, 15. Mai. Die Haltestellen „Neuhauser Weg“ und „An der Sauerwies“ entfallen in beiden Fahrtrichtungen.

Vom Dudoplatz kommend fahren die Busse über den Herrensohrer Weg in Fahrtrichtung „Dudweiler Welkertswiesen“. Hier hier hat die Saarbahn für die Buslinie 164 eine Ersatzhaltestelle „Dudweiler Welkertswiesen“ in der Straße „In den kurzen Rödern“ für die Weiterfahrt zur Grühlingshöhe eingerichtet.

In der Sulzbachtalstraße wird der Verkehr zwischen der Rathausstraße und der St. Ingberter Straße über eine Ampel geregelt. Daher hat die Saarbahn die Haltestelle „Turmschulhaus“ in Fahrtrichtung Dudoplatz für die Buslinien 103, 104 und 164 vor die Einmündung zur St. Ingberter Straße verlegt. Die Busse der Linie 133 können die Haltestelle „Turmschulhaus“ nicht anfahren. Hinweise befinden sich an den Haltestellen.

Weitere Informationen zu Verkehrsänderungen unter www.saarbahn.de/umleitung.

