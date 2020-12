Simmern /Hunsrück – Einbruch bei Malteser Hilfsdienst

Erstellt in

Simmern /Hunsrück – In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Türfensters in die Lagerhalle des Malteser Hilfsdienstes im Industriepark in Simmern ein und entwendeten unter anderem ein hochwertiges Stromaggregat, drei Handfunkgeräte und zwei Feldbetten.

Täterhinweise liegen nicht vor.

Polizeiinspektion Simmern