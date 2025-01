Sozialprojekt Warme Schuhe für kleine Füße in Eisenach

Posted in

Das Projekt „Warme Schuhe für kleine Füße“ gibt es seit mehr als 20 Jahren in Eisenach. Von Anfang an beteiligt ist der Lions Club Eisenach Wartburg.

Zunächst hauptsächlich als Hilfe für Kinder aus dem Kindertreff Eisenach-Nord gedacht, etablierte sich das Projekt schnell, so dass heute auch andere soziale Einrichtungen um Unterstützung anfragen.

Torsten Trostdorf und Friedrich Schlecht vom Lions Club haben am Montag (20. Januar) eine Spende von 1000 Euro an den Hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Eisenach, Ingo Wachtmeister, und an die Kinderbeauftragte Annette Backhaus übergeben.

Das Geld stammt aus der jährlichen Verkaufsaktion des Lions Clubs auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt.

In diesem Jahr erhält die Arbeiterwohlfahrt (AWO) die Spende der Lions. „Wir haben Kinder und Jugendliche, die in Not- und Konfliktsituationen über das Jugendamt sofort aus ihren Familien geholt werden müssen. Sie kommen oft ohne ausreichende Bekleidung bei uns an“, erklärte Ina Reitzner-Ruppert, Regionalleiterin des Jugend- und Sozialhilfeverbundes der AWO Westthüringen, die Verwendung des Geldes.

Teamleiterin Carmen Ferge aus der Kindervilla in der Fritz-Koch-Straße in Eisenach ergänzte: „Gerade im Winter brauchen die Kinder warme Schuhe, wenn wir hinaus zum Spielen wollen. Wenn sie dann nur Turnschuhe haben, ist es bei der Witterung schlecht“. Mädchen und Jungen, die neu in einer der Einrichtungen der AWO ankommen, sollten laut Ferge „bestmöglich versorgt“ werden. Das fange bei den Schuhen an und reiche über Hose und Pullover bis zum Anorak.

Die AWO betreibt in Eisenach und der Umgebung zehn Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche, so betonte Ina Reitzner-Ruppert, wachsen dort „wie in einer Familie auf“.

„Gerade die Kinder, die traumatisiert sind, brauchen unsere Unterstützung“, sagte Torsten Trostdorf, Schatzmeister des Lions Clubs.

Beigeordneter Wachtmeister dankte für das vielfältige soziale Engagement der Lions, ohne das zahlreiche Projekte in Eisenach nicht denkbar wären.

Der Serviceclub unterstützt seit vielen Jahren auch den Bildungsfonds der Stadt, Schulen, Kindergärten und den Jugendclub East End in der Oststadt.

Text: Stadtverwaltung Eisenach