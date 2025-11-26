Spielplätze in Köln sollen in Spiel- und Aktionsfläche umbenannt werden: Kosten ca. 250.000 Euro – In Köln sorgt ein Vorschlag der Stadtverwaltung seit Monaten für massive Diskussionen: Der traditionelle Begriff „Spielplatz“ soll abgeschafft und durch die Bezeichnung „Spiel- und Aktionsfläche“ ersetzt werden. Rund 700 Schilder im gesamten Stadtgebiet wären davon betroffen. Doch nicht nur der sprachliche Eingriff stößt vielen Bürgern sauer auf – auch die Kosten von rund 250.000 Euro für den Schildertausch sorgen für Unverständnis.
Warum Köln den Begriff „Spielplatz“ ersetzen will
Die Verwaltung begründet den Vorstoß mit dem Wunsch, öffentliche Spielflächen „inklusiver“ und „vielfältiger“ wirken zu lassen. Der Begriff „Spielplatz“ gelte als zu eng gefasst und vermittle den Eindruck, die Flächen seien ausschließlich für kleine Kinder gedacht. Mit „Spiel- und Aktionsfläche“ sollen auch Jugendliche und Menschen mit Behinderungen explizit angesprochen werden.
Die neuen Schilder, die laut Entwürfen bereits vorliegen, zeigen daher auch keine klassischen Kinder-Silhouetten mehr, sondern Piktogramme von Jugendlichen beim Skaten oder Sporttreiben. Kritiker bemängeln hingegen, dass Symbolik allein keine Inklusion schaffe und praktischer Nutzen nicht durch neue Wörter entstehe.
Der geplante Austausch von 700 Schildern
Laut den Planungen müssten stadtweit rund 700 Schilder ausgetauscht werden. Der Austausch soll – so die Verwaltung – vor allem bei Neubauten und Sanierungen erfolgen. Doch selbst bei einer schrittweisen Umsetzung ergibt sich ein erheblicher Kostenblock.
Die Kosten für die Umbenennung in Spiel- und Aktionsfläche: Rund 250.000 Euro
Nach vorliegenden Schätzungen belaufen sich:
-
die Entwicklung und grafische Gestaltung des neuen Schilddesigns auf rund 38.000 Euro
-
der Austausch der 700 Schilder inklusive Material, Produktion, Montage und Arbeitszeit auf etwa 250.000 Euro
Damit steht die Stadt vor Gesamtkosten, die sich weit jenseits eines symbolischen „Marketingprojekts“ bewegen. Besonders angesichts finanzieller Engpässe in Kommunen stellt sich vielen die Frage, ob dieses Geld nicht deutlich sinnvoller investiert wäre – etwa in bessere Spielgeräte, Sicherheitsmaßnahmen, Sauberkeit oder Barrierefreiheit.
Kritik: Viel Symbolik, wenig Nutzen
Die Kritik fällt deutlich aus. Viele Bürger empfinden die Umbenennung als überzogene Sprachkosmetik und fragen sich, welchen konkreten Mehrwert der Vorschlag bringen soll. Der Begriff „Spielplatz“ sei seit Generationen klar verständlich und emotional verankert.
Auch politisch ist der Plan umstritten: Die Oberbürgermeisterin hat sich bereits skeptisch geäußert und betont, dass eine endgültige Entscheidung im Stadtrat getroffen werden müsse. Bislang liegt kein Beschluss vor, der den vollständigen Austausch verbindlich macht. Ursprünglich war eine Entscheidung für eine Ratssitzung im September 2025 vorgesehen – diese ist inzwischen verstrichen, ohne dass eine finale Abstimmung stattgefunden hat.
Fazit: Teurer Streit um ein Wort
Ob „Spielplatz“ oder „Spiel- und Aktionsfläche“ – an der tatsächlichen Nutzung der Flächen würde sich nichts ändern. Doch der finanzielle und organisatorische Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Solange echte Probleme wie defekte Spielgeräte, zu wenig Pflege oder fehlende Barrierefreiheit bestehen, wirkt der Vorstoß wie ein symbolischer Eingriff ohne praktischen Mehrwert.
Die Entscheidung, ob Köln wirklich 250.000 Euro für neue Schilder ausgibt, steht weiterhin aus – doch die Debatte zeigt einmal mehr, wie weit Bürokratie und Alltagserfahrung auseinanderliegen können. (hk)
Quellen: Kölner Stadt-Anzeiger, RTL West, Zeit Online, t-online, ZDF Heute.