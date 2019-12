Erstellt in

St. Wendel (SL) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Abend des 1. Weihnachtstages zwischen 20:00 Uhr und 21:50 Uhr die Glaseingangstür eines Dönerladens in der Bahnhofstraße in St. Wendel eingeschlagen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise bitte an die PI St. Wendel, Tel.: 06851/898-0.

Polizeiinspektion Sankt Wendel