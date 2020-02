Stadt Wertheim / Heilbronn – Die besten Ideen der Region werden gesucht: Wettbewerb für junge Gründer in Heilbronn

Wertheim / Heilbronn (BW) – Die landesweite Wettbewerbsreihe „Elevator Pitch BW“ des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg findet am 18. Mai mit dem „Regional Cup Heilbronn-Franken“ im Haus der Wirtschaft (IHK) in Heilbronn statt. Gründer und Jungunternehmer mit guten und neuen Geschäftsideen haben bei dem Elevator Pitch drei Minuten Zeit um ihre Geschäftsidee zu präsentieren. Die Wettbewerbsreihe soll die Menschen für das Thema Selbständigkeit sensibilisieren und junge Gründerinnen und Gründer im Land unterstützen. Anmeldeschluss ist der 8. Mai.

Bis zu zehn Gründer und junge Unternehmen treten beim „Regional Cup Heilbronn-Franken“ gegeneinander an. Innerhalb von drei Minuten haben die Teilnehmenden die Chance ihre Geschäftsidee einer Jury und den Zuschauern zu präsentieren und sie von ihren Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Technische Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Das Publikum besteht aus regionalen Institutionen, potenziellen Geldgebern, Geschäftspartnern und möglichen Kunden. Dabei müssen die Start-ups keinen ausgefeilten Plan vorlegen, sondern es geht darum, die Zuhörer neugierig zu machen und sie davon zu überzeugen, sich eingehender mit der Geschäftsidee beschäftigen zu wollen. „Elevator Pitch“ heißt Fahrstuhlfahrt und bedeutet beim Wettbewerb in Heilbronn: drei Minuten pro Geschäftsidee.

Der Sieger erhält ein Preisgeld von 500 Euro und qualifiziert sich für das landesweite Finale. Die zweitplatzierte Geschäftsidee gewinnt 300, die drittplatzierte 200 Euro.

Interessierte Gründer und Jungunternehmer können sich online bis zum 8. Mai unter www.startupbw.de durch Hochladen der Ideenskizze bewerben. Die teilnehmenden Unternehmen dürfen nicht älter als drei Jahre sein und der Standort des Unternehmens muss in Baden-Württemberg liegen.

Gleichzeitig startet das Online-Voting über Social Media und E-Mail. Freunde und Unterstützer können bis zum Anmeldeschluss am 8. Mai um 12 Uhr für die Geschäftsidee abstimmen. Die zehn Geschäftsideen mit den meisten Stimmen, treten am Regional Cup Heilbronn-Franken am 18. Mai gegeneinander an und können im Vorfeld an einem Pitch-Coaching teilnehmen.

Eine Anmeldung zum Regional Cup Heilbronn-Franken ist sowohl für Pitch-Teilnehmer als auch für Gäste erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen zum Rahmenprogramm und zur Anmeldung erhalten Interessierte bei der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, Marcel Gerstle, Telefon 07131/9677-118, E-Mail: marcel.gerstle@heilbronn.ihk.de und im Internet unter www.elevatorpitch-bw.de.

Die IHK Heilbronn-Franken und auch das Referat Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing der Stadt Wertheim begrüßen eine rege Beteiligung von Gründern und jungen Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum Wertheim an der landesweiten Wettbewerbsreihe.

