Tourabsage 3 Doors Down: Schockdiagnose Krebs im Endstadium bei Sänger Brad Arnold

Tourabsage 3 Doors Down – Die US-Rockband 3 Doors Down hat ihre für den Sommer 2025 geplante Tournee abgesagt. Grund dafür ist eine niederschmetternde Diagnose: Frontmann Brad Arnold (46) gab bekannt, an einem klarzelligen Nierenkarzinom im vierten Stadium zu leiden. Der Krebs hat bereits in die Lunge metastasiert.

In einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram teilte Arnold die Nachricht mit seinen Fans. Er erklärte, sich seit einigen Wochen unwohl gefühlt zu haben und daraufhin medizinische Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Die Untersuchungen führten zur Diagnose des fortgeschrittenen Nierenkrebses.

Trotz der ernsten Prognose zeigt sich Arnold kämpferisch und voller Glauben. „Ich habe überhaupt keine Angst“, sagte er in dem Video. „Wir dienen einem mächtigen Gott, und er kann alles überwinden.“ Er bat seine Fans um Gebete und Unterstützung.

Die Band, die durch Hits wie „Kryptonite“, „Here Without You“ und „When I’m Gone“ bekannt wurde, hatte zahlreiche Auftritte in den USA geplant, darunter auch gemeinsame Konzerte mit der Band Creed. Alle Termine wurden nun abgesagt. Die Veranstalter haben angekündigt, bereits gekaufte Tickets zu erstatten.

Arnold, der seit der Gründung der Band im Jahr 1996 deren Frontmann ist, ist heute das letzte verbliebene Gründungsmitglied. In der Vergangenheit hatte er bereits gesundheitliche Herausforderungen gemeistert, darunter einen schweren Autounfall im Jahr 2006 und den erfolgreichen Kampf gegen Alkoholabhängigkeit seit 2016.

Tourabsage 3 Doors Down und die Schockdiagnose Krebs im Endstadium

Die Nachricht von Arnolds Erkrankung hat eine Welle der Solidarität ausgelöst. Musiker wie Scott Stapp (Creed), Chris Daughtry und Jason Aldean haben ihre Unterstützung über soziale Medien bekundet. Fans weltweit senden Genesungswünsche und teilen ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit Krankheit und Hoffnung.

Arnold betonte in seiner Botschaft, dass der Song „It’s Not My Time“ aus dem Jahr 2008 für ihn eine besondere Bedeutung habe und ihn in dieser schwierigen Zeit stärke. „Ich danke euch für all die Erinnerungen bisher. Jetzt glaube ich, dass es nicht meine Zeit ist“, schrieb er auf Instagram.

Die Band hat angekündigt, weitere Informationen zu Arnolds Gesundheitszustand zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Bis dahin bitten sie um Verständnis und Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit (hk).