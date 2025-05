NDR-Ikone kämpft ums Comeback – Carlo von Tiedemann hofft auf Rückkehr ans Mikrofon

Posted in

NDR-Ikone kämpft ums Comeback, Hamburg, 10. Mai 2025 – Seit drei Monaten begleitet die Öffentlichkeit das gesundheitliche Drama um Carlo von Tiedemann. Nach einer schweren Magenblutung im Februar, bei der die TV- und Radio-Legende rund fünf Liter Blut verlor, liegt der 81-Jährige weiterhin im Krankenhaus – doch er denkt bereits an ein Comeback.

Der dramatische Vorfall ereignete sich Anfang Februar: Ein plötzlich geplatztes Magengeschwür führte zu einem massiven Blutverlust. Von Tiedemann wurde notfallmäßig ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf eingeliefert und auf der Intensivstation behandelt. Sein Zustand war zeitweise kritisch.

Inzwischen ist der Moderator in das Hamburger Albertinen-Krankenhaus verlegt worden. Die akuten Blutungen konnten gestoppt werden, doch der Weg zur Genesung ist lang. Der 81-Jährige beschreibt seinen Zustand offen als „sehr schlecht“ – und betont zugleich seinen ungebrochenen Lebenswillen.

Der Wille zur Rückkehr ist da

Carlo von Tiedemann ist seit über 53 Jahren eine prägende Stimme beim NDR – besonders bei NDR 90,3, wo er zum festen Bestandteil des Programms gehörte. Trotz seines gesundheitlichen Zustands hofft er, eines Tages wieder ans Mikrofon zurückkehren zu können. „Ich will zurück!“, so seine Worte in einem Interview.

Derzeit steht strikte Bettruhe auf dem Plan. Er wird mit Schonkost ernährt und bereitet sich auf eine anschließende Reha vor. Dabei wird er täglich von seiner Ehefrau Julia besucht, die ihm zur Seite steht und Mut macht.

Große Anteilnahme für die NDR-Ikone Carlo von Tiedemann

Die Anteilnahme der Öffentlichkeit ist groß. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, Wegbegleiter und Fans senden Genesungswünsche. Viele erinnern sich an seine unverwechselbare Stimme, seinen trockenen Humor und die vielen Jahre, in denen er das Radioprogramm im Norden prägte.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Carlo von Tiedemann mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – eine bakterielle Infektion an den Herzkranzgefäßen zwang ihn ebenfalls zu einem längeren Klinikaufenthalt.

Ob und wann er ins Radiostudio zurückkehren kann, bleibt offen. Doch dass der Wunsch dazu besteht, steht außer Frage – und Carlo von Tiedemann wäre nicht er selbst, wenn er diesen Traum nicht mit aller Kraft verfolgen würde.

Wir wünschen Carlo von Tiedemann weiterhin gute Besserung und viel Kraft auf dem Weg zurück ins Leben (hk).