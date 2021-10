Trier – Hinweis auf kostenlose Deutschkurse für Frauen mit Kinderbetreuung

Trier – (pe) Der Trierer Beirat für Migration und Integration bietet ab Montag, 25. Oktober, wieder zwei kostenlose Deutschkurse für Frauen mit Migrationshintergrund an.

Deutsch sprechen und lesen zu können, ist wichtig, um sich im Alltag, zum Beispiel beim Einkaufen, im Kindergarten, in der Schule oder im Gespräch mit Nachbarn, zu verständigen. Aber gerade für Frauen und Mütter mit kleinen Kindern ist nach der Erfahrung des Beirats fast unmöglich, an einem klassischen Sprachkurs teilzunehmen.

Deshalb werden ab Montag, 25. Oktober, mit Unterstützung der Nikolaus -Koch-Stiftung wieder die Kurse mit Kinderbetreuung angeboten. Sie stehen allen Frauen, unabhängig von ihrem Status (Asyl, Duldung, etc.), offen.

Geplant sind ab 25. Oktober Angebote auf zwei Niveaus: A1: Montag und Donnerstag, A2: Mittwoch und Freitag, jeweils 9 bis 12 Uhr, in der früheren Geschwister-Scholl-Schule, Sankt-Mergener-Straße 1, in Trier-Nord. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an migrationsbeirat@trier.de ist für eine Teilnahme erforderlich.

Presseamt Trier