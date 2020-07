Trier – Online-Workshops zum Energetischen Quartierskonzept Trier-Innenstadt

Trier – (kig) Wie kann die Trierer Innenstadt ihre CO2-Emissionen verringern und wie kann sie sich gegen die Auswirkungen des Klimawandels wappnen? Bürgerinnen und Bürger eines Stadtviertels können nun in Online-Workshops gemeinsam mit einem Team von Experten Antworten auf diese Fragestellungen finden.

Im Februar 2020 fand im Römersaal der Vereinigen Hospitien die Auftaktveranstaltung zum ersten „Energetischen Quartierskonzept“ in der Stadt Trier statt. Mit diesem von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz geförderten Projekt sollen Impulse für eine zukünftige Gestaltung von Quartieren in der Stadt gegeben werden. Ziel der Untersuchung ist die Erarbeitung von Vorschlägen und Maßnahmen, wie ein Gebiet in der Innenstadt energieeffizienter und klimaneutraler werden kann. Auch Anpassungsmöglichkeiten an Hitzewellen und andere Auswirkungen des Klimawandels stehen im Blickpunkt. Das untersuchte Quartier erstreckt sich mit dem Karl-Marx-Viertel, Viehmarkt, Rathaus und Theater von der Südallee über die Vereinigten Hospitien bis zur Dietrichstraße bzw. Nagelstraße und von der Neustraße und Zuckerbergstraße bis zum Moselufer.

Nach der Bestandsaufnahme des aktuellen Strom- und Wärmebedarfs und der Potenzialermittlung für ein energieeffizienteres und klimafreundlicheres Quartier steht nun die Beschreibung von Szenarien und darauf abgestimmten Maßnahmen im Vordergrund. Daraus werden im Anschluss Handlungsempfehlungen für die Eigentümer und Nutzer der Gebäude und Liegenschaften im Quartier und für die öffentliche Hand entwickelt. Zusammen mit weiteren Aktivitäten können diese Bausteine dann einen Weg zu einem klimaneutralen Quartier aufzeigen.

Die Internet-Workshops finden am 22. und 28. Juli, jeweils um 19 Uhr, statt. Folgende Themen stehen dabei im Vordergrund:

Mittwoch, 22. Juli: Energetisch sanieren und wohnen

Gebäude sanieren, vom Denkmal bis zur alten Ölheizung

Wohnen mit mehr Komfort und weniger Energieverbrauch

Einzelmaßnahmen oder Komplettsanierung

Förderprogramme und Ansprechpartner

Dienstag, 28.Juli, 19 Uhr: Leben mit dem Klimawandel in der Stadt

Vom Hitzestau zur Klimastraße

Wärmeschutz im Sommer

Mehr Grün, mehr Blau, mehr Beige in die Stadt

Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es unter www.trier.de/energiequartier.

***

Presseamt Trier