Tübingen – Coronavirus: Bürgeramt, Bürgerbüros und Verwaltungsstellen öffnen wieder für vorher vereinbarte Termine

Tübingen (BW) – Coronavirus: Im Bürgeramt in der Schmiedtorstraße, in den Bürgerbüros Derendingen und Lustnau sowie in den Verwaltungsstellen der Ortsteile sind ab Montag, 4. Mai 2020, wieder Besuche in dringenden Angelegenheiten möglich, die sich nicht telefonisch oder per E-Mail klären lassen.

Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss zuvor ein Termin vereinbart werden, zu dem maximal zwei Personen kommen dürfen. Im Bürgeramt und in den Bürgerbüros werden die Besucherinnen und Besucher zum vereinbarten Zeitpunkt vor den Gebäuden abgeholt.

Bürgeramt, Bürgerbüros und Verwaltungsstellen dürfen – wie alle anderen städtischen Gebäude auch – nur mit einer Alltagsmaske oder einem Tuch vor Nase und Mund betreten werden. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Bürgerkontakt tragen eine Maske. Spuckschutz-Vorrichtungen und Desinfektionsmittel für die Hände oder Waschgelegenheiten sorgen dafür, dass die Ansteckungsgefahr möglichst gering ist. Wer keine Maske dabei hat, kann für 9,50 Euro vor Ort eine wiederverwendbare kaufen. In Hirschau sind gegen eine Spende Masken erhältlich, die von Ehrenamtlichen genäht wurden.

Unter folgenden Kontakten können Bürgerinnen und Bürger ab sofort wieder Termine vereinbaren:

Bürgerbüro Stadtmitte

Telefon 07071 204-2020, E-Mail buergeramt@tuebingen.de

Ausländeramt

Telefon 07071 204-2020, E-Mail auslaenderamt@tuebingen.de

Ordnung und Gewerbe

Telefon 07071 204-2634, E-Mail ordnung@tuebingen.de

Standesamt

Telefon 07071 204-1629, E-Mail standesamt@tuebingen.de

Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten

Telefon 07071 204-2429, E-Mail verkehrsabteilung@tuebingen.de

Stadtkasse

Telefon 07071 204-1521, E-Mail stadtkasse@tuebingen.de

Bürgerbüro Derendingen

Telefon 07071 204-1308, E-Mail rathaus-derendingen@tuebingen.de

Bürgerbüro Lustnau

Telefon 07071 204-1260, E-Mail rathaus-lustnau@tuebingen.de

Verwaltungsstelle Bebenhausen

Telefon 07071 204-6050, E-Mail rathaus-bebenhausen@tuebingen.de

Verwaltungsstelle Bühl

Telefon 07071 204-6040, E-Mail rathaus-buehl@tuebingen.de

Verwaltungsstelle Hagelloch

Telefon 07071 204-6070, E-Mail rathaus-hagelloch@tuebingen.de

Verwaltungsstelle Hirschau

Telefon 07071 204-6050, E-Mail rathaus-hirschau@tuebingen.de

Verwaltungsstelle Kilchberg

Telefon 07071 204-6030, E-Mail rathaus-kilchberg@tuebingen.de

Verwaltungsstelle Pfrondorf

Telefon 07071 204-6090, E-Mail rathaus-pfrondorf@tuebingen.de

Verwaltungsstelle Unterjesingen

Telefon 07071 204-6060, E-Mail rathaus-unterjesingen@tuebingen.de

Verwaltungsstelle Weilheim

Telefon 07071 204-6020, E-Mail rathaus-weilheim@tuebingen.de

www.tuebingen.de/corona-kontakt

Universitätsstadt Tübingen

Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sabine Schmincke

Am Markt 1

72070 Tübingen