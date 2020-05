Vaihingen an der Enz – Zeugen nach Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz in der Stuttgarter Straße gesucht

Erstellt in

Vaihingen an der Enz – Am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Stuttgarter Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Der Lenker eines blauen Pkw parkte rückwärts aus und touchierte einen geparkten schwarzen Nissan Leaf. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fort. Er wird hierbei vom zurückkehrenden Halter des Nissan beobachtet.

Der unfallflüchtige Fahrer wird als Mann im Alter von etwa 50 Jahren mit grauen Haaren und grauem Bart beschrieben. Beim unfallflüchtigen Pkw könnte es sich um einen blauen Mazda mit VAI-Zulassung handeln. Der Schaden am Nissan beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz unter der Rufnummer 07042/9410 zu melden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg