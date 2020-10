Weitersburg – Fahren ohne Fahrerlaubnis mag die Polizei nicht

Weitersburg – In den Abendstunden des 16.10.2020 konnte eine 58-jährige Fahrzeugführerin in ihrem Fahrzeug vor ihrer Wohnanschrift in Weitersburg durch die Polizei angetroffen werden.

Obwohl ihr vor kurzem die Fahrerlaubnis entzogen wurde, fuhr sie mit ihrem Fahrzeug zum Einkaufen nach Bendorf.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Polizeidirektion Koblenz