Wellesweiler – Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Erstellt in

Wellesweiler (SL) – Bereits am Freitagabend ereignete sich an der Kreuzung zwischen Wellesweiler und Ludwigsthal ein Verkehrsunfall, bei dem eine 31 jährige Fahrradfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt wurde.

Die Fahrradfahrerin befuhr die Verlängerung der Furpacher Straße von Ludwigsthal her kommend. An der dortigen Kreuzung wollte ein 44 Jahre alter Mann aus Neunkirchen mit seinem Pkw von der L287 nach links in Richtung Ludwigsthal einbiegen und erfasste dabei die von links herannahende Fahrradfahrerin.

Hinweise an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter Tel.: 06821/203-0.

Polizeiinspektion Neunkirchen