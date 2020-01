Neunkirchen (SL) – Am späten Freitagabend kam es in der Koßmannstraße in der Neunkircher Innenstadt zu einem Zimmerbrand. Das Feuer brach auf bisher unbekannte Weise aus und zerstörte ein Zimmer in dem Wohnanwesen.

Glücklicherweise erlosch das Feuer, bevor es auf weitere Räumlichkeiten übergreifen konnte. Die Anwohner konnten sich in Sicherheit bringen, jedoch wurde eine Person durch Inhalieren der Rauchgase leicht verletzt.

Polizeiinspektion Neunkirchen