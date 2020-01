Neunkirchen (SL) – In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wurde in der Straße Am Stockfeld in Neunkirchen-Kohlhof ein neuwertiger, schwarzer BMW X6 komplett entwendet.

Das Fahrzeug war am Straßenrand geparkt und verschlossen. Der Wagen war mit einem Keyless Go Schließsystem ausgestattet.

Hinweise an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter Tel.: 06821/203-0.

Polizeiinspektion Neunkirchen