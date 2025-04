Osterwetter 2025 vom Deutschen Wetterdienst

Osterwetter 2025 – Tiefdruckeinfluss bringt teils feuchte Ostern – Offenbach, 17.04.2025, 10:15 Uhr – „Über Ostern hält sich bei uns Tiefdruckeinfluss, der regional und zeitweise für Regen, Schauer und Gewitter sorgt. Lediglich der Samstag ist weitgehend trocken. Sonst sind teils kräftige Regenfälle zu erwarten, wobei der Osten und Nordosten erst am Montag so richtig getroffen wird.

Der heutige Donnerstag bringt im Osten teils einen Sommertag mit Höchstwerten über 25 Grad. Nach Westen hin ist es deutlich kühler, teils werden kaum 10 Grad erreicht. Am Karfreitag setzt sich die kühlere Luft überall durch. Nur an Oder und Neiße sind örtlich noch einmal an die 20 Grad möglich, westlich der Elbe werden es kaum 14 Grad. Ab Samstag wird es von Süden her wieder milder und die milde Luft hält sich dann über die Osterfeiertage bis weit in die neue Woche. Nur im äußersten Norden ist es etwas länger kühl.

Für die Freunde der Sonne gibt es gemischte Aussichten. Die meisten Sonnenstunden wird es aufsummiert im Süden und Osten geben. Etwas weniger Sonne wird im Westen und Norden erwartet. Der Wind weht insgesamt mäßig aus wechselnden Richtungen. Bei Gewittern sind stürmische Böen möglich.

Fazit: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“…

Der Osterspaziergang ist definitiv im Trockenen möglich, wenn auch nicht überall gleichzeitig. “

Das erklärt Dipl.-Met. Jacqueline Kernn von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zum Wetter der kommenden Tage.

Hinweis: Die aktuellen Wetter- und Unwetterwarnungen sowie Klimainformationen finden Sie unter: www.dwd.de

Die Vorhersage- und Beratungszentrale des DWD ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar unter Tel.: 069/8062-3333

Deutschlandvorhersage:

Heute in der Osthälfte heiter, teils auch durchweg sonnig, dabei meist trocken, am Nachmittag geringes Schauerrisiko. Sonst wolkig oder bedeckt. Anfangs im Norden noch Schauer und einzelne Gewitter, rasch nachlassend. Ganz im Westen und Südwesten Regenfälle, ab dem Spätnachmittag von Süden her intensivierend, teils mit Gewittern und bis zur Mitte ausweitend. Höchstwerte 8 bis 18 Grad im Westen und in der Mitte, sonst 16 bis 28 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen, in Ostsachsen böig auffrischend aus Südost. An den Alpen nachlassender Föhn.

In der Nacht zum Karfreitag im äußersten Osten trocken und aufgelockert bewölkt, sonst meist stark bewölkt oder bedeckt und gebietsweise Regen, teils schauerartig verstärkt und mitunter gewittrig. Minima von Ost nach West zwischen 15 und 4 Grad, im Bergland darunter.

Am Karfreitag im äußersten Osten anfangs Auflockerungen, sonst meist wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise teils kräftiger Regen, in der Osthälfte vereinzelt Gewitter. Meist kühl mit 8 bis 14 Grad. Im äußersten Osten nochmals 15 bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus meist nordwestlicher Richtung. In der Nacht zum Samstag im Norden und Nordosten zeitweise Regen, sonst wechselnd bis stark bewölkt und überwiegend trocken, im Süden teils klar. Örtlich Nebelbildung. Tiefstwerte im Osten teils bei 10, sonst 8 bis 1 Grad, im südlichen und westlichen Bergland mitunter geringer Frost.

Am Samstag in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, dabei im Norden anfangs örtlich noch Regen. Im Süden mehr Sonne und trocken. Höchstwerte im Norden 11 bis 15, sonst 15 bis 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Ostersonntag wolkig, gebietsweise klar und weitgehend trocken. Abkühlung auf 9 bis 3 Grad.

Am Ostersonntag wechselnd bewölkt, dabei im Westen und Südwesten einzelne Schauer und Gewitter, auch ganz im Norden vereinzelt etwas Regen. Im Osten und Südosten mehr Sonne und trocken. Maxima von Nordwest nach Südost 15 bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus wechselnden Richtungen. An den Alpen leichter Südföhn. In der Nacht zum Ostermontag im Westen und Nordwesten stark bewölkt mit Regen, teils gewittrig. Im Norden und Nordosten teils gering bewölkt, trocken. Sonst wechselnd bewölkt, einzelne Schauer. Minima 9 bis 4 Grad.

Text Osterwetter 2025: Copyright (c) Deutscher Wetterdienst