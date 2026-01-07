Wintereinbruch – Müllabfuhr im Landkreis Rotenburg – Aufgrund der aktuellen Witterung und der daraus resultierenden Situation auf den Straßen konnten laut den Abfuhrunternehmen in den letzten Tag in einigen Bereichen die Tonnen, die an der Straße zur Abfuhr bereitstanden, nicht geleert werden. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich dazu an den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWR) des Landkreises gewandt. Was passiert jetzt mit den vollen Altpapiertonnen, Gelben Tonnen und Hausmülltonnen?
Hausmüll
Sobald die Witterung und die Straßenverhältnisse vor Ort es zulassen, ist geplant die Leerung der Hausmülltonnen zeitnah nachzuholen. Diese Leerung hat Vorrang gegenüber den Leerungen der anderen Tonnen. Die Hausmülltonnen daher bitte an der Straße stehen lassen.
Papiertonnen und Gelbe Tonnen
Mit den Unternehmen ist abgesprochen, die Leerung nachzuholen, falls Wetter und Straßenverhältnisse es zulassen. Also bitte diese Tonne erst einmal stehenlassen.
Wurde die Tonne innerhalb der nächsten drei Tage nach dem regulären Abholtermin nicht geleert, konnte der Nachholtermin nicht eingehalten werden. In diesem Fall sollte die Papiertonne oder die Gelbe Tonne wieder auf das Grundstück zurückgeholt und erst zum nächsten regulären Abholtermin erneut rausgestellt werden.
Bei Bedarf können anfallende Mehrmengen kostenfrei bei den Entsorgungsanlagen in Helvesiek oder Seedorf entsorgt werden. Zusätzlich können einmalig bei der nächsten regulären Leerung der Papiertonnen verschnürte Papierbündel (keine Kartons mit z. B. losem Papier) oder zugebundene transparente Säcke zu den Gelben Tonnen dazugestellt werden.
Der Landkreis bittet um Verständnis dafür, dass aufgrund des anhaltendenden Winterwetters auch in den nächsten Tagen mit Verzögerungen gerechnet werden muss.
***
Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)