Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Landeshauptstadt Saarbrücken hat qualifizierten Mietspiegel fortgeschrieben

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Politik, Saarbrücken, Saarland, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Saarbrücken

Landeshauptstadt Saarbrücken hat qualifizierten Mietspiegel fortgeschrieben – Die Landeshauptstadt Saarbrücken hat ihren zum 1. Januar 2024 veröffentlichten ersten qualifizierten Mietspiegel an die aktuelle Preisentwicklung angepasst.

Der fortgeschriebene Mietspiegel gilt seit Donnerstag, 1. Januar 2026. Die aktuellen Werte sind auch im Online-Mietspiegel-Rechner hinterlegt, der unter www.saarbruecken.de/mietspiegel zu finden ist.

Wichtige Orientierungshilfe auf dem Mietwohnungsmarkt

Welche Vergleichsmiete ist laut Mietspiegel für welche Wohnung in Abhängigkeit von Wohnfläche, Baujahr des Gebäudes und verschiedenen Ausstattungsmerkmalen an einem bestimmten Standort im Saarbrücker Stadtgebiet ortsüblich? Diese Frage beantwortet der qualifizierte Mietspiegel der Landeshauptstadt Saarbrücken. Er sorgt für mehr Transparenz und Rechtssicherheit auf dem Mietwohnungsmarkt und soll so auch dazu beitragen, gerichtliche Streitigkeiten über Miethöhen zu vermeiden.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Fortschreibung des Saarbrücker Mietspiegels zum 1. Januar 2026   

Qualifizierte Mietspiegel müssen laut Bürgerlichem Gesetzbuch nach zwei Jahren an die aktuelle Marktlage angepasst und nach vier Jahren komplett neu erstellt werden. Dementsprechend hat die Landeshauptstadt ihren Mietspiegel nun auf Grundlage der Entwicklung des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindexes für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland über die letzten 24 Monate aktualisiert.

Lokale Akteure wurden einbezogen

Die Fortschreibung des Saarbrücker Mietspiegels erfolgte in enger Abstimmung mit Vertreterinnen und Vertretern des Mieterbundes und der Mieterhilfe sowie von Haus & Grund und dem Verband der saarländischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Unterstützt wurden die Verwaltung und die lokalen Akteurinnen und Akteure wie schon bei der erstmaligen Erstellung vom Institut FUB IGES Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH aus Hamburg.

Entsprechend dem Verfahren zur Erstellung des ersten qualifizierten Mietspiegels der Landeshauptstadt wurde auch die Fortschreibung von den beteiligten Akteurinnen und Akteuren des lokalen Mietwohnungsmarkts anerkannt und vom Saarbrücker Stadtrat in der Sitzung von Dienstag, 4. November 2025, beschlossen.

Online Paradies Reisen - Traumreisen und Meer

Allgemeine Hinweise zur Anwendung des Saarbrücker Mietspiegels

Das Hauptanwendungsfeld für den Mietspiegel ist das gesetzliche Mieterhöhungsverfahren im frei finanzierten Mietwohnungsbau. Mit dem Mietspiegel kann für jede Wohnung die ortsübliche Vergleichsmiete festgestellt werden. Bei Neuvermietungen ist der Mietspiegel nicht bindend.

Weitere Informationen

Der Mietspiegel zum Download, der Online-Mietspiegel-Rechner sowie weiterführende Informationen sind online unter www.saarbruecken.de/mietspiegel abrufbar.

***
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken

Das könnte Sie auch interessieren ...

Alice Weidel: Gescheiterte Wirtschaftswende – Merz gesteht Wirkungslosigkeit „aller bisherigen Entscheidungen“

Sozialverband VDK: Mehr Gerechtigkeit bei Facharztbesuchen: Termingarantie für alle Patienten

Offene Gartenpforte Hamm 2026 – Grüne Vielfalt und Inspiration geboten

Polterabend 2026: DJ GerreG zeigt neue Trends für moderne Hochzeitsfeiern

Dank an unsere Leserinnen und Leser – Rückblick auf ein bewegtes Jahr und beste Wünsche für 2026

Vorsorge für Senioren und Seniorinnen: Welche Check-ups Sie einplanen sollten

Neujahrsempfang für alle Bremerinnen und Bremer

Sozialverband VdK fordert Entlastung bei CO₂-Bepreisung: Menschen mit geringem Einkommen stärker belastet

Deutschlandwetter 2025

Brot statt Böller: Freude teilen zu Silvester

Leistungskürzen im Gesundheitsbereich - Martin Sichert (AfD): Wer Gesundheitsleistungen weiter kürzt, legt die Axt an den sozialen Frieden

Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit für alle Ortskräfte aus Afghanistan! … und das nicht nur zur Weihnachtszeit

Heiligabend Bedeutung & Bräuche – Warum dieser Abend das Herz von Weihnachten ist

1,8 Millionen Besucher*innen: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Hannover bleibt Publikumsmagnet

Gedenkveranstaltung in Magdeburg – Haseloff: Wir kapitulieren nicht vor dem Terror

Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Niedersachsen investiert eine Million Euro in die Förderung innovativer Projekte

Schlagworte: #07.01.2026 #Aktuell #Landeshauptstadt Saarbrücken #Landeshauptstadt Saarbrücken hat qualifizierten Mietspiegel fortgeschrieben #Mietspiegel #Mietwohnungsmarkt #Nachrichten #News #Online-Mietspiegel-Rechner #Politik #qualifizierter Mietspiegel der Landeshauptstadt Saarbrücken #Vergleichsmiete

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com