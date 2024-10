Winterreifen Pflicht 2024: Warum alte M+S-Reifen bald nicht mehr erlaubt sind und was Sie jetzt über Winterreifen wissen müssen!

Winterreifen Pflicht 2024 – Seit dem 1. Oktober 2024 traten in Deutschland neue Regelungen für Winterreifen in Kraft, die auf erhöhte Verkehrssicherheit abzielen. Die wichtigste Änderung betrifft die verpflichtende Nutzung des sogenannten Alpine-Symbols (ein dreizackiger Berg mit einer Schneeflocke in der Mitte) auf Winter- und Ganzjahresreifen. Nur Reifen, die dieses Symbol tragen, gelten bei winterlichen Straßenverhältnissen als zugelassen. Bisher konnten auch M+S-Reifen (Matsch- und Schnee-Kennzeichnung) genutzt werden, doch diese verlieren ab Oktober ihre Gültigkeit, es sei denn, sie wurden vor 2018 produziert, was nun eine Übergangsfrist beendete​ (ANTENNE BAYERN).

Zusätzlich zur Kennzeichnung ist eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern gesetzlich vorgeschrieben, wobei Experten mindestens vier Millimeter für optimale Sicherheit empfehlen. Auch das Reifenalter spielt eine wichtige Rolle: Reifen sollten nicht älter als sechs Jahre sein, da die Gummimischung im Laufe der Zeit aushärtet und die Haftung auf der Straße dadurch beeinträchtigt werden kann​ (SWR3).

Für Fahrzeughalter bedeutet dies, dass sie spätestens jetzt ihre Reifen überprüfen sollten, um Bußgelder von mindestens 60 Euro und einen Punkt in Flensburg zu vermeiden, falls sie bei winterlichen Bedingungen ohne geeignete Bereifung erwischt werden​ (carwow.de).

Diese Änderungen sollen sicherstellen, dass Fahrzeuge besser auf winterliche Straßenbedingungen vorbereitet sind und die Unfallgefahr verringert wird. Besonders in Regionen mit strengen Winterbedingungen ist es wichtig, die neuen Vorschriften einzuhalten, um sowohl sich selbst als auch andere Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Von O bis O

Die Regel „O bis O“ bezieht sich auf den optimalen Zeitraum, in dem in Deutschland Winterreifen montiert sein sollten: von Oktober bis Ostern. Diese Faustregel stellt sicher, dass Autofahrer in den kritischen Wintermonaten mit der geeigneten Bereifung unterwegs sind. In dieser Zeit sind die Straßen aufgrund von Eis, Schnee oder kalten Temperaturen besonders gefährlich, und Sommerreifen bieten bei diesen Bedingungen nicht genügend Haftung.

Es ist also höchste Zeit zu handeln: Lassen Sie Ihre Reifen überprüfen und wechseln Sie gegebenenfalls auf wintertaugliche Modelle. Die Sicherheit auf winterlichen Straßen und die Einhaltung der Vorschriften sollten jetzt Priorität haben, um unnötige Kosten und Gefahren zu vermeiden (hk).