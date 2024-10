POL-IZ: Frau mit schweren Verletzungen in der Bahnhofstraße in Wedel aufgefunden

Posted in

Wedel, Schleswig-Holstein (ots) – Am heutigen Morgen hat ein Zeuge in Wedel eine Frau aufgegriffen, die diverse Verletzungen auswies. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften diese auf Fremdverschulden zurückzuführen zu sein, die Ermittlungen dauern an.

Kurz vor 07.00 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, der in der Bahnhofstraße vor der dortigen Apotheke eine verletzte weibliche Person aufgegriffen hatte. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung kam die 25-Jährige aus Wedel mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Geschädigte einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist. Die Ermittlungen der Bad Segeberger und der Itzehoer Kripo zum Täter, zum Tatort sowie zu den Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren.

Weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekanntgegeben werden.

Text: Merle Neufeld – Polizeidirektion Itzehoe