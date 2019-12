Mainz – (ekö) Im Rahmen des Bund-Länder-Programms ‚Soziale Stadt in Mombach‘ wird die für diesen Stadtteil wichtige und zentrale Einkaufsstraße, die Hauptstraße, in mehreren Bauabschnitten umgestaltet. In diesem Jahr begann der 3. Bauabschnitt. Die große Baumaßnahme zur Umgestaltung der Hauptstraße in Mombach ist bestens in der Zeit. Der Teilabschnitt 1 wurde bereits Anfang August fertiggestellt. Der Ausführungsabschnitt 2 wird noch vor Weihnachten für den Verkehr freigegeben. Somit ist die Zufahrt zur Nestléstraße aus Richtung Ortsverwaltung kommend und die Anfahrt zu…