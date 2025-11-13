Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

31-jähriger Syrer greift Passanten in Dresden an – Frau und Kleinkind verletzt

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Berlin, Blaulicht, Deutschland-News, Hamburg, Politik, Sachsen

31-jähriger Syrer greift Passanten in Dresden anFrau und Kleinkind verletzt – In Dresden-Mickten kam es am Mittwochvormittag zu einer Serie gewalttätiger Angriffe, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden. Ein 31-jähriger syrischer Staatsangehöriger attackierte nach Angaben der Polizei zunächst eine 29-jährige Frau und ihr Kleinkind an der Straßenbahnhaltestelle Alttrachau. Das Kind blieb unverletzt, die Mutter erlitt leichte Verletzungen.

Nach diesem ersten Angriff setzte der Mann seine Attacken fort. Er griff eine 67-jährige Autofahrerin an, die in ihrem Fahrzeug saß, sowie kurz darauf eine weitere Frau im Alter von 64 Jahren. Auch ein 37-jähriger Passant, der eingreifen wollte, wurde attackiert und verletzt.

Der Mann konnte schließlich durch Einsatzkräfte der Polizei überwältigt und festgenommen werden. Aufgrund deutlicher psychischer Auffälligkeiten wurde er im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Mehrere Zeugen berichteten, der Angreifer habe während der Taten religiöse Ausrufe getätigt. In einzelnen Medien wird erwähnt, dass möglicherweise „Allahu Akbar“ gerufen worden sei. Von offizieller Seite ist dieser genaue Ausruf jedoch bislang nicht bestätigt worden. Die Ermittler äußerten sich bisher weder zum möglichen Motiv noch zu der Frage, ob ein religiöser Hintergrund vorliegt.

Der Fall sorgt in Dresden und bundesweit für große Aufmerksamkeit. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie weiterer Delikte. Hinweise auf Mittäter oder eine organisierte Struktur gibt es nach aktuellem Stand nicht. (hk)

Quellen: Sächsische Zeitung, Radio Dresden, TAG24, Blick.

