Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

AfD-Verbotsverfahren wird vom Bundestag geprüft – Neuer Anlauf für ein AfD-Verbot

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, Hamburg, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Verbotsverfahren-AfD-Verbot-Alternative-für-Deutschland-Politik

AfD-Verbotsverfahren wird vom Bundestag geprüftNeuer Anlauf für ein AfD-Verbot – Im Deutschen Bundestag nimmt die Debatte um ein mögliches AfD-Verbotsverfahren erneut Fahrt auf. Mehrere Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen wollen prüfen lassen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbot der AfD erfüllt sind. Ziel ist es, eine fundierte Grundlage zu schaffen, bevor ein formeller Antrag an das Bundesverfassungsgericht gestellt wird.

Die Initiative geht auf Gespräche zwischen Abgeordneten der SPD, den Grünen und der FDP zurück, die angesichts der jüngsten Entwicklungen innerhalb der AfD und deren Einstufung als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ durch den Verfassungsschutz einen Handlungsbedarf sehen. Auch einige Parlamentarier der Linken sollen signalisiert haben, sich an einem solchen Prüfprozess beteiligen zu wollen.

Online Paradies Reisen - Traumreisen und Meer

Vorbereitung statt Schnellschuss

Nach Angaben der SPD-Abgeordneten Carmen Wegge soll der nächste Schritt darin bestehen, „unabhängig und mit höchster juristischer Sorgfalt Belege zu sammeln und die Erfolgsaussichten eines Antrags prüfen zu lassen“. Ein unüberlegter Vorstoß könne kontraproduktiv wirken, da ein gescheitertes Verfahren die AfD politisch sogar stärken könnte.

Die Initiatoren betonen daher, dass es nicht um ein symbolisches Zeichen, sondern um eine ernsthafte juristische Prüfung geht. Ein Parteiverbot gilt in Deutschland als äußerstes Mittel und darf nur dann eingeleitet werden, wenn eine Partei aktiv und zielgerichtet gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet.

Hürden und Risiken eines Parteiverbots

Ein Verbotsverfahren kann nur durch den Bundestag, den Bundesrat oder die Bundesregierung beantragt werden. Die Hürden sind hoch: Das Bundesverfassungsgericht verlangt eindeutige Beweise für verfassungsfeindliche Aktivitäten und die tatsächliche Gefährdung der Demokratie.

In der Vergangenheit scheiterten bereits mehrere Versuche – etwa das NPD-Verbotsverfahren im Jahr 2017, das trotz klarer extremistischer Tendenzen mangels politischer Relevanz der Partei nicht erfolgreich war. Kritiker warnen deshalb davor, dass ein AfD-Verbot ähnlich ausgehen könnte und die Partei sich anschließend als Opfer staatlicher Repression inszenieren würde.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Politische Brisanz

Politisch ist das Thema heikel. Während Befürworter ein klares Signal zum Schutz der Demokratie fordern, sehen Gegner eines Verbots die Gefahr, dass die gesellschaftliche Spaltung weiter vertieft wird. Besonders aus den Reihen der Union kommt Skepsis: Ein Verbot könne die AfD nicht schwächen, sondern ihr durch eine Märtyrerrolle sogar neue Wähler zuführen.

Dennoch wächst in Teilen des Bundestages der Druck, angesichts zunehmender rechtsextremer Strömungen innerhalb der Partei zu handeln. Das Ziel der Initiative ist daher, zunächst eine sachliche, rechtlich fundierte Basis zu schaffen – ohne Vorfestlegung auf den Ausgang.

Kritik an der politischen Strategie

Doch hinter dem Vorstoß steckt auch ein politisches Kalkül, das viele Bürger kritisch sehen. Die etablierten Parteien scheinen zu bemerken, dass die AfD immer stärker wird – Umfragen sehen sie bundesweit bei rund 26 Prozent, damit vor der CDU und als stärkste politische Kraft.

Schon in der Vergangenheit beschränkten sich die Gegenmaßnahmen der anderen Parteien meist auf Abgrenzung, Beschimpfung oder die symbolische „Brandmauer“. Statt eigene Lösungen für die drängenden Probleme des Landes zu bieten, wurde die AfD vor allem bekämpft – mit öffentlicher Diffamierung, moralischer Empörung und politischen Manövern.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

CDU-Chef Friedrich Merz übernahm im letzten Bundestagswahlkampf sogar mehrere Themen der AfD – etwa bei Migration, Energiepolitik und innerer Sicherheit – und versprach, „den Menschen wieder zuzuhören“. Doch unmittelbar nach der Wahl folgte die 180-Grad-Kehrtwende: Seine Wahlversprechen wurden gebrochen, und der angekündigte politische Kurswechsel blieb aus. Stattdessen reihte sich die CDU erneut in den Konsenskurs der etablierten Parteien ein – sehr zum Ärger vieler ihrer eigenen Wähler.

Nun scheint erneut der Punkt gekommen, an dem man statt inhaltlicher Kurskorrektur lieber über ein Verbotsverfahren diskutiert. Kritiker fragen sich: Warum nicht endlich gute Politik für das Volk machen, anstatt den politischen Gegner zu verbieten? Der Wählerwille ist klar – große Teile der Bevölkerung lehnen den aktuellen Kurs ab, sehnen sich nach Veränderung und fühlen sich von der etablierten Politik nicht mehr vertreten.

Doch anstatt diese Sorgen ernst zu nehmen, reagiert die Politik mit Verbotstaktik. Das aber dürfte die Entfremdung weiter vergrößern. Ob Verbrennerverbot, Heizungsgesetz oder geplante Einschränkungen in anderen Lebensbereichen – Verbote scheinen derzeit das politische Allheilmittel zu sein. Anstatt Vertrauen aufzubauen und Lösungen anzubieten, wird immer häufiger reglementiert, verboten und sanktioniert. Diese Politik der Bevormundung führt jedoch nicht zu mehr Zustimmung, sondern zu wachsendem Frust in der Bevölkerung – und stärkt genau jene Kräfte, die man eigentlich schwächen wollte.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

AfD-Verbotsverfahren – Blick nach Karlsruhe

Sollte sich der Bundestag tatsächlich zu einem Verbotsantrag entschließen, müsste das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über die Zulässigkeit und Begründetheit entscheiden. Ein solcher Prozess kann sich über Jahre hinziehen und hätte weitreichende politische und gesellschaftliche Folgen.

Ob es tatsächlich zu einem AfD-Verbotsverfahren kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Diskussion darüber hat eine neue Dynamik erhalten – und sie zeigt, wie stark die Frage nach den Grenzen der Demokratie aktuell polarisiert. (hk)

Quellen zum AfD-Verbot:

Deutschlandfunk, Focus Online, Welt, Bundestag.de, Umfragen ARD-Deutschlandtrend Oktober 2025

Das könnte Sie auch interessieren ...

BPOLI-WEIL: Abgeschobener Syrer versucht erneut nach Deutschland einzureisen

Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November

Peter Felser/Martin Sichert (AfD): China-Abhängigkeit bei Medikamentenversorgung reduzieren

Sozialverband VdK warnt vor Anstieg der Wohnungslosigkeit

Das Leben könnte so leicht sein, wenn nicht immer die größten Esel ganz oben säßen

Schutz vor Erkältungsviren: Vitamin C, Nasenspray, Händewaschen - Was schützt wirklich?

Martin Sichert (AfD): Kontaktgebühr bei Arztbesuchen ist Diskriminierung von einheimischen Beitragszahlern

KUBICKI-Kolumne: Wenn Angst den Verstand besiegt

René Springer (AfD): Leistungen für Ukrainer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz statt Vollversorgung

Orte der Begegnung in Rotenburg (Wümme) - Freizeitangebote für ältere Menschen

Maronenfest 2025 im Saarbrücker Zoo am 18. und 19. Oktober

Kulturnacht Schwerin 2025 - am 25. Oktober erwarten 20 Kulturorte Besucher in der längsten Nacht des Jahres

Der Junge mit der leeren Brotdose: Wie ein kleiner Junge die Herzen berührte - und zwei Hunden das Leben schenkte

„Noch ein Jahr mit dir“ - Der schönste Geburtstagswunsch der Welt

Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg-Rissen - das Haus der letzten Wege

Sozialverband VdK: Angehörige leisten unbezahlte Pflege im Wert von 206 Milliarden Euro!

Schlagworte: #22.10.2025 #AfD #AfD-Verbot #AfD-Verbotsantrag #AfD-Verbotsverfahren #Aktuell #Alternative für Deutschland #Bundestag #Bundesverfassungsgericht #CDU #Demokratie #Deutschland #DIE GRÜNEN #FDP #Friedrich Merz #Gefährdung der Demokratie #Heizungsgesetz #hk #Nachrichten #News #NPD-Verbotsverfahren #Parteiverbot #Politik #Politik der Bevormundung #SPD #Verbot der AfD #Verbrennerverbot #Verfassungsschutz #Wählerwille

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com