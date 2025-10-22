AfD-Verbotsverfahren wird vom Bundestag geprüft – Neuer Anlauf für ein AfD-Verbot – Im Deutschen Bundestag nimmt die Debatte um ein mögliches AfD-Verbotsverfahren erneut Fahrt auf. Mehrere Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen wollen prüfen lassen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbot der AfD erfüllt sind. Ziel ist es, eine fundierte Grundlage zu schaffen, bevor ein formeller Antrag an das Bundesverfassungsgericht gestellt wird.
Die Initiative geht auf Gespräche zwischen Abgeordneten der SPD, den Grünen und der FDP zurück, die angesichts der jüngsten Entwicklungen innerhalb der AfD und deren Einstufung als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ durch den Verfassungsschutz einen Handlungsbedarf sehen. Auch einige Parlamentarier der Linken sollen signalisiert haben, sich an einem solchen Prüfprozess beteiligen zu wollen.
Vorbereitung statt Schnellschuss
Nach Angaben der SPD-Abgeordneten Carmen Wegge soll der nächste Schritt darin bestehen, „unabhängig und mit höchster juristischer Sorgfalt Belege zu sammeln und die Erfolgsaussichten eines Antrags prüfen zu lassen“. Ein unüberlegter Vorstoß könne kontraproduktiv wirken, da ein gescheitertes Verfahren die AfD politisch sogar stärken könnte.
Die Initiatoren betonen daher, dass es nicht um ein symbolisches Zeichen, sondern um eine ernsthafte juristische Prüfung geht. Ein Parteiverbot gilt in Deutschland als äußerstes Mittel und darf nur dann eingeleitet werden, wenn eine Partei aktiv und zielgerichtet gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet.
Hürden und Risiken eines Parteiverbots
Ein Verbotsverfahren kann nur durch den Bundestag, den Bundesrat oder die Bundesregierung beantragt werden. Die Hürden sind hoch: Das Bundesverfassungsgericht verlangt eindeutige Beweise für verfassungsfeindliche Aktivitäten und die tatsächliche Gefährdung der Demokratie.
In der Vergangenheit scheiterten bereits mehrere Versuche – etwa das NPD-Verbotsverfahren im Jahr 2017, das trotz klarer extremistischer Tendenzen mangels politischer Relevanz der Partei nicht erfolgreich war. Kritiker warnen deshalb davor, dass ein AfD-Verbot ähnlich ausgehen könnte und die Partei sich anschließend als Opfer staatlicher Repression inszenieren würde.
Politische Brisanz
Politisch ist das Thema heikel. Während Befürworter ein klares Signal zum Schutz der Demokratie fordern, sehen Gegner eines Verbots die Gefahr, dass die gesellschaftliche Spaltung weiter vertieft wird. Besonders aus den Reihen der Union kommt Skepsis: Ein Verbot könne die AfD nicht schwächen, sondern ihr durch eine Märtyrerrolle sogar neue Wähler zuführen.
Dennoch wächst in Teilen des Bundestages der Druck, angesichts zunehmender rechtsextremer Strömungen innerhalb der Partei zu handeln. Das Ziel der Initiative ist daher, zunächst eine sachliche, rechtlich fundierte Basis zu schaffen – ohne Vorfestlegung auf den Ausgang.
Kritik an der politischen Strategie
Doch hinter dem Vorstoß steckt auch ein politisches Kalkül, das viele Bürger kritisch sehen. Die etablierten Parteien scheinen zu bemerken, dass die AfD immer stärker wird – Umfragen sehen sie bundesweit bei rund 26 Prozent, damit vor der CDU und als stärkste politische Kraft.
Schon in der Vergangenheit beschränkten sich die Gegenmaßnahmen der anderen Parteien meist auf Abgrenzung, Beschimpfung oder die symbolische „Brandmauer“. Statt eigene Lösungen für die drängenden Probleme des Landes zu bieten, wurde die AfD vor allem bekämpft – mit öffentlicher Diffamierung, moralischer Empörung und politischen Manövern.
CDU-Chef Friedrich Merz übernahm im letzten Bundestagswahlkampf sogar mehrere Themen der AfD – etwa bei Migration, Energiepolitik und innerer Sicherheit – und versprach, „den Menschen wieder zuzuhören“. Doch unmittelbar nach der Wahl folgte die 180-Grad-Kehrtwende: Seine Wahlversprechen wurden gebrochen, und der angekündigte politische Kurswechsel blieb aus. Stattdessen reihte sich die CDU erneut in den Konsenskurs der etablierten Parteien ein – sehr zum Ärger vieler ihrer eigenen Wähler.
Nun scheint erneut der Punkt gekommen, an dem man statt inhaltlicher Kurskorrektur lieber über ein Verbotsverfahren diskutiert. Kritiker fragen sich: Warum nicht endlich gute Politik für das Volk machen, anstatt den politischen Gegner zu verbieten? Der Wählerwille ist klar – große Teile der Bevölkerung lehnen den aktuellen Kurs ab, sehnen sich nach Veränderung und fühlen sich von der etablierten Politik nicht mehr vertreten.
Doch anstatt diese Sorgen ernst zu nehmen, reagiert die Politik mit Verbotstaktik. Das aber dürfte die Entfremdung weiter vergrößern. Ob Verbrennerverbot, Heizungsgesetz oder geplante Einschränkungen in anderen Lebensbereichen – Verbote scheinen derzeit das politische Allheilmittel zu sein. Anstatt Vertrauen aufzubauen und Lösungen anzubieten, wird immer häufiger reglementiert, verboten und sanktioniert. Diese Politik der Bevormundung führt jedoch nicht zu mehr Zustimmung, sondern zu wachsendem Frust in der Bevölkerung – und stärkt genau jene Kräfte, die man eigentlich schwächen wollte.
AfD-Verbotsverfahren – Blick nach Karlsruhe
Sollte sich der Bundestag tatsächlich zu einem Verbotsantrag entschließen, müsste das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über die Zulässigkeit und Begründetheit entscheiden. Ein solcher Prozess kann sich über Jahre hinziehen und hätte weitreichende politische und gesellschaftliche Folgen.
Ob es tatsächlich zu einem AfD-Verbotsverfahren kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Diskussion darüber hat eine neue Dynamik erhalten – und sie zeigt, wie stark die Frage nach den Grenzen der Demokratie aktuell polarisiert. (hk)
