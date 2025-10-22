Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Die Grünen: Lehrkräftemangel in Hessen nimmt weiter zu – Immer mehr Vertretungskräfte

Die Grünen: Lehrkräftemangel in Hessen nimmt weiter zuImmer mehr VertretungskräfteDaniel May, bildungspolitischer Sprecher der GRÜNEN Landtagsfraktion:

„Weil es zu wenig ausgebildete Lehrkräfte gibt, muss das Kultusministerium immer mehr befristete Vertretungskräfte einstellen. Während der Minister mit immer windigeren Aussagen den Lehrkräftemangel zu leugnen versucht, spitzt sich das Problem in der Realität weiter zu. Wir brauchen daher weitere Instrumente, um den Fachkräftemangel an unseren Schulen zu beseitigen. Dazu gehört auch ein vernünftiger Umgang mit denjenigen Menschen, die vertretungsweise an unseren Schulen arbeiten und sich dort bewährt haben. Minister Schwarz sollte von seinem hohen Ross herunterkommen, sich den Problemen an Hessens Schulen stellen und ambitionierte Lösungsansätze präsentieren. Die nun diskutierten Einschnitte bei der Lehrkräfteakademie schaffen hingegen nur zusätzliche Unsicherheit.“

***
Text: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Hessischen Landtag

