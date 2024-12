Alle Jahre wieder: Winterruhe im BÄRENWALD Müritz

Hamburg/Stuer, 17. Dezember 2024 – Im BÄRENWALD Müritz ist wohlige Ruhe eingekehrt: Alle Braunbären befinden sich derzeit in ihrer Winterruhe. Die zehn Bären, die von VIER PFOTEN aus äußerst schlechten Haltungsbedingungen gerettet wurden – häufig aus winzigen, engen Käfigen oder betongepflasterten Verschlägen – genießen nun die Freiheit in einem naturbelassenen Waldgebiet, das ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Instinkte auszuleben. Umgeben von Bäumen, Badeteichen und weichem Waldboden finden die Bären im BÄRENWALD Müritz ideale Bedingungen, um sich in ihre Winterruhe zu begeben.

„Die Winterruhe der Bären ist jedes Jahr aufs Neue spannend. Es zeigt uns, dass die Bären ihren Instinkten folgen und es ihnen hier gut geht“, erklärt Tom Beer, Cheftierpfleger im BÄRENWALD Müritz. „Die Bären halten Winterruhe, nicht Winterschlaf“, so Beer weiter. „Der Unterschied liegt in der Art der Ruhephasen und den biologischen Abläufen, die bei den Bären stattfinden.“

Winterruhe oder Winterschlaf?

Der Begriff „Winterruhe“ beschreibt den Zustand der Bären im Winter, wenn sie ihre körperlichen Aktivitäten stark reduzieren, aber nicht vollständig in einen tiefen Schlaf verfallen. Während ihrer Winterruhe senkt sich der Herzschlag der Bären von etwa 40 Schlägen pro Minute auf nur noch 10 Schläge. Dennoch bleibt ihr Körper reaktionsfähig: Bei Gefahr können sie ihren Kreislauf schnell wieder hochfahren – eine essenzielle Überlebensfähigkeit in freier Wildbahn. So kann etwa eine Bärin in ihrer Winterhöhle ihre Jungen zur Welt bringen und bei drohender Gefahr schnell reagieren, um ihren Nachwuchs zu schützen.

Im Unterschied dazu bedeutet „Winterschlaf“ einen tieferen Zustand der Ruhe, bei dem Tiere ihren Kreislauf und ihre Körperfunktionen fast vollständig herunterfahren. Bären fallen jedoch nicht in diesen Zustand, sondern verbleiben in einer Art „schlummernden“ Ruhephase, die es ihnen ermöglicht, bei Bedarf schnell zu reagieren.

Die richtige Ernährung für die Winterruhe

Eine entscheidende Voraussetzung für die Winterruhe ist die richtige Ernährung in den Monaten vor der Ruhephase. „Neben viel frischem Gemüse und Obst haben wir den Speiseplan der Bären um mehr Fleisch und vor allem Nüsse erweitert – großzügige Spenden machen dies möglich. Diese besondere Ernährung hilft den Bären, sich die nötige Fettschicht für die Winterruhe anzufressen. Bereits ab August beginnt die kalorienreichere Fütterung, bei der beispielsweise der recht stattliche Bär Rocco täglich mit eineinhalb Kilogramm Nüssen versorgt wird.“

Mit den ersten kalten Tagen im November hatten die Bären begonnen, sich in ihre Winterruhe zurückzuziehen. „Wir hatten die Futtermengen reduziert und einige Fastentage eingeplant, um den Bären zu signalisieren, dass es Zeit für die Winterruhe ist“, so Beer weiter. Um die Bären nicht zu stören, erfolgte die Fütterung leise und unauffällig, und das Tierpfleger-Team verzichtete auf den Einsatz von lauten Futterfahrzeugen.

Braunbären sind Individualisten

Jeder Bär hat seinen eigenen Lieblingsplatz für die Winterruhe gefunden. Manche Bären haben sich eigene Höhlen oder Kuhlen gegraben, während andere die Bärenhäuser im BÄRENWALD Müritz bevorzugen, die mit frischem Stroh und Heu ausgepolstert sind. Diese Schlafplätze bieten den Tieren einen komfortablen Rückzugsort, der ihre natürlichen Bedürfnisse nach Ruhe und Schutz berücksichtigt. Betonröhren, die im Herbst vom Tierpfleger-Team vorbereitet und ausgepolstert werden, dienen ebenfalls als Winterquartiere.

Besondere Führungen zur Bären-Winterruhe

Warum halten Bären Winterruhe und nicht Winterschlaf? Und warum ist diese Ruhephase so wichtig für die Tiere? Diese und weitere spannende Fragen werden bei den Winter-Sonderführungen im BÄRENWALD Müritz beantwortet. Die Führungen finden bis Februar 2025 täglich um 11:00 und 13:30 Uhr statt – auch an den Feiertagen zwischen Weihnachten und Neujahr sowie am Neujahrstag. Besucher:innen können bei einem heißen Tee mehr über die Winterruhe der Bären erfahren und die Tiere in ihrem natürlichen Rückzugsort beobachten.

Die Winter-Sonderführungen können mit drei Tagen Vorlauf unter www.baerenwald-mueritz.de gebucht werden.

Für weitere Informationen steht das Team des BÄRENWALD Müritz unter der Telefonnummer 039924 79118 zur Verfügung.

Weitere Informationen über den Einsatz von VIER PFOTEN für Wildtiere finden Sie hier.

Text: VIER PFOTEN