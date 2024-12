Historische Ereignisse am 17. Dezember

Posted in

Am heutigen 17. Dezember blicken wir auf bedeutende Ereignisse der Geschichte zurück. Besonders bemerkenswert ist der erste gesteuerte Motorflug der Brüder Wright im Jahr 1903, der die Luftfahrt revolutionierte und den Grundstein für die moderne Mobilität legte. Doch auch in anderen Jahren brachte dieser Tag wegweisende Momente hervor.

1865: Die Unvollendete Sinfonie von Franz Schubert

37 Jahre nach dem Tod von Franz Schubert wird seine „Unvollendete Sinfonie“ im großen Redoutensaal der Wiener Hofburg uraufgeführt. Das Werk beeindruckt durch seine musikalische Tiefe und bleibt bis heute eines der bekanntesten Beispiele der romantischen Sinfonik.

1903: Der erste Motorflug der Brüder Wright

Die Brüder Orville und Wilbur Wright schreiben Geschichte: Mit ihrem Wright Flyer heben sie zu ihrem ersten gesteuerten Motorflug ab. Dieses bahnbrechende Ereignis ebnet den Weg für die heutige Luftfahrt und zeigt den Beginn einer neuen Ära der Mobilität.

1908: Kohlefunde in der Antarktis

Der britische Polarforscher Frank Wild entdeckt im Rahmen der Nimrod-Expedition erstmals Kohle in der Antarktis. Dieser Fund weist auf bisher unbekannte geologische Ressourcen in der Region hin.

1935: Erstflug der Douglas DC-3

Am Jahrestag des Wright-Fluges hebt die Douglas DC-3 zu ihrem Erstflug ab. Das Flugzeug wird später als „Rosinenbomber“ weltberühmt, als es während der Berliner Luftbrücke entscheidend zur Versorgung der Stadt beiträgt.

1938: Entdeckung der Kernspaltung durch Otto Hahn

In Berlin gelingt Otto Hahn gemeinsam mit Fritz Strassmann die Entdeckung der Kernspaltung des Uranatoms. Diese wissenschaftliche Sensation legt die Grundlage für die spätere Nutzung der Kernenergie – sowohl friedlich als auch militärisch.

1963: Das erste Passierscheinabkommen

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR wird das erste Passierscheinabkommen geschlossen. Dadurch dürfen West-Berliner in der Weihnachtszeit erstmals seit dem Mauerbau ihre Verwandten in Ost-Berlin besuchen – ein emotionaler Meilenstein in der deutschen Geschichte.

1965: Der Westdeutsche Rundfunk geht auf Sendung

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) nimmt seinen Fernsehbetrieb auf und wird zu einem der bedeutendsten Sender der deutschen Medienlandschaft.

1967: Das spurlose Verschwinden von Harold Holt

Der australische Premierminister Harold Holt verschwindet beim Schwimmen nahe Melbourne. Trotz intensiver Suchaktionen bleibt sein Verbleib bis heute ungeklärt.

1970: Oman führt seine Flagge ein

Der Staat Oman erhält offiziell seine Flagge, die bis heute das nationale Symbol des Landes repräsentiert.

1971: Transitabkommen zwischen BRD und DDR

Mit dem Transitabkommen werden Reiseerleichterungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin geschaffen. Dieses Abkommen stellt einen weiteren Schritt zur Entspannung zwischen Ost und West dar.

1982: Helmut Kohls Vertrauensfrage

Nur zwei Monate nach seiner Amtsübernahme stellt Bundeskanzler Helmut Kohl eine Vertrauensfrage im Bundestag. Das Ergebnis ebnet den Weg für Neuwahlen und festigt seine politische Position.

1989: Die erste Folge der Simpsons

In den USA wird die erste eigenständige Folge der Kultserie Die Simpsons ausgestrahlt. Die Serie von Matt Groening avanciert zur längsten animierten Sitcom der Welt und beeinflusst die Popkultur nachhaltig.

2001: Ausgabe der ersten Euromünzen

Zwei Wochen vor der Einführung des Euro erhalten die Menschen in Deutschland, Griechenland und Portugal die ersten Euromünzen in sogenannten Starterkits. Dies markiert einen Meilenstein in der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.

2003: SpaceShipOne durchbricht die Schallmauer

Das private Flugzeug SpaceShipOne durchbricht unter Pilot Brian Binnie die Schallmauer. Es ist das erste ohne öffentliche Mittel entwickelte Flugzeug, das diesen Erfolg erzielt.

2004: Bhutan verbietet Tabakverkauf

Als erstes Land der Welt verbietet Bhutan den Verkauf von Tabakwaren. Mit diesem Schritt verfolgt die Regierung gesundheitliche, religiöse und wirtschaftliche Ziele und setzt ein internationales Zeichen.

Der 17. Dezember bleibt ein Tag voller historischer Bedeutung – von revolutionären technischen Errungenschaften bis hin zu kulturellen Meilensteinen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt