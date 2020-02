Aschaffenburg – ACHTUNG: ORKANWARNUNG VON SONNTAG BIS MITTWOCH

Erstellt in

Aschaffenburg – ACHTUNG: Der Deutsche Wetterdienst warnt in seiner Vorhersage von heute Morgen, 7:30 Uhr, vor einem Orkantief, das am Sonntag, 9. Februar, Deutschland erreichen wird.

Die Orkaneinwirkung wird ganz Europa flächendeckend betreffen. Als Auswirkungen für den Bereich des bayerischen Untermains sind Windgeschwindigkeiten bis 130 km/h und Starkregen vorhergesagt. Das Besondere an diesem Sturmtief ist, dass sich mehrere Orkantiefs hintereinander reihen und somit von Stürmen in Orkanstärke bis Mittwoch, 12. Februar, auszugehen ist. Wenn die Vorhersagen so eintreffen, ist mit flächendeckenden Schäden und Beeinträchtigungen zu rechnen.

Alle Bürgerinnen und Bürger werden dringend gebeten, im Vorfeld ihre Umgebung zu kontrollieren und lose Teile sichern. Wegen der Gefahr herabstürzender Äste oder umfallender Bäume sind Wälder und Parks unbedingt zu meiden.

Darüber hinaus wird die Bevölkerung gebeten, regelmäßig die Nachrichtenkanäle zu beachten. Die Stadt empfiehlt außerdem die WarnApp des Bundes „NINA“. Diese gibt es für die Betriebssysteme iOS (ab Version 10.0) und Android (ab Version 4.2). Die App ist kostenfrei erhältlich über iTunes und den Google play Store.

Im Notfall gilt die Notrufnummer 112.

Stadt Aschaffenburg