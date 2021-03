Aschaffenburg (BY) – CORONA-AKTUELL 19.03.2021: Am heutigen Freitag liegt der Inzidenzwert in der Stadt Aschaffenburg bei 80,3.

Deshalb bleiben die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in der kommenden Woche geöffnet. Kann der Mindestabstand im Klassenraum von 1,5 Metern eingehalten werden, findet Präsenzunterricht für die gesamte Klasse statt, ansonsten Wechselunterricht.

Nach der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wird jeweils freitags anhand des Inzidenzwerts festgelegt, ob die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in der folgenden Woche öffnen dürfen. Liegt er über 100, müssen Schulen und Kitas geschlossen bleiben.

Die genauen Regelungen sind in den öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Aschaffenburg unter www.aschaffenburg.de/amtliche oder auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zu finden: www.stmgp.bayern.de/coronavirus.

