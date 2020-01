Bad Bentheim OT Gildehaus – Großbrand im Gewerbegebiet in der Kopenhagener Straße

Erstellt in

Bad Bentheim (NI) – Heute kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Großbrand in der Kopenhagener Straße in Bad Bentheim. Im Gildehauser Gewerbegebiet geriet ein Teil eines Blumengroßhandels in Brand.

Die Ursache ist bislang ungeklärt, die Ermittlungen dauern an. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, allerdings kam es zeitweise auf der A30 zu Sichtbehinderungen aufgrund der starken Rauchentwicklung.

Die Feuerwehren aus Schüttdorf, Bad Bentheim und Gildehaus waren vor Ort im Einsatz und haben den Brand gelöscht. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim