Badeunfall im Bäderland Hamburg – Reanimation – 6-Jähriger muss wiederbelebt werden (Stand: 21.07.2024 07:52 Uhr).

Am vergangenen Samstag kam es im Festland-Schwimmbad im Hamburger Stadtteil Altona zu einem dramatischen Badeunfall. Ein sechsjähriger Junge musste nach einem Zwischenfall im Wasser wiederbelebt werden. Auch im Bondenwald Schwimmbad in Niendorf ereignete sich ein ähnlicher Vorfall.

Im Festland-Bad an der Holstenstraße entdeckte ein aufmerksamer Bademeister den Jungen am Samstagnachmittag bewusstlos unter Wasser. Geistesgegenwärtig zog er das Kind sofort aus dem Becken und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Dank des schnellen Eingreifens des Bademeisters konnte der Junge erfolgreich reanimiert werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo seine Mutter, die aufgrund des Schocks einen Zusammenbruch erlitt, ebenfalls medizinisch versorgt wurde.

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gab später Entwarnung: Der Zustand des Jungen sei stabil und er werde sich voraussichtlich vollständig erholen. Eine Untersuchung ergab, dass die Eltern des Kindes zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in der Nähe waren.

Bereits am Freitag hatte sich im Bondenwald Schwimmbad in Niendorf ein ähnlicher Vorfall ereignet. Auch dort musste ein sechsjähriger Junge wiederbelebt werden. Glücklicherweise ist auch dieser Junge mittlerweile außer Gefahr und auf dem Weg der Besserung.

Der Sprecher von Bäderland, Michael Dietel, nutzte diese Vorfälle, um an alle Eltern zu appellieren. „Bei den derzeitigen hochsommerlichen Temperaturen strömen viel mehr Menschen in die Schwimmbäder als üblich. Viele kennen die Verhaltensregeln im Schwimmbad nicht ausreichend. Wir bitten alle Eltern dringend, ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt zu lassen und stets im Auge zu behalten“, so Dietel.

Diese Vorfälle unterstreichen die Wichtigkeit von Aufmerksamkeit und Aufsichtspflicht, besonders in öffentlichen Schwimmbädern. Nur durch gemeinsames verantwortungsvolles Handeln können derartige Unfälle in Zukunft vermieden werden.