Posted in

Gesundheit ist das wichtigste Gut: „Ich brauche keine drei Wünsche! Mir reicht nur ein Einziger… GESUNDHEIT“ – dieser Satz bringt auf den Punkt, was viele von uns oft vergessen: Unsere Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. In einer Welt, die von Hektik, Stress und Leistungsdruck dominiert wird, treten wir unsere Gesundheit häufig mit Füßen und nehmen sie als selbstverständlich hin. Dabei gibt es tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Und wenn diese erst einmal ruiniert ist, ist es oft unmöglich, sie wiederherzustellen.

Die vergessene Priorität

Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern ein Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Doch wie oft setzen wir unsere Gesundheit aufs Spiel für kurzfristige Ziele? Lange Arbeitszeiten, ungesunde Ernährung, mangelnde Bewegung und zu wenig Schlaf sind nur einige der Faktoren, die unser Wohlbefinden beeinträchtigen können.

Viele Menschen bemerken die Warnzeichen ihres Körpers erst, wenn es zu spät ist. Chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme und psychische Erkrankungen nehmen weltweit zu. Diese Krankheiten entstehen oft durch einen ungesunden Lebensstil und könnten durch präventive Maßnahmen vermieden werden.

Die Illusion der Unverwundbarkeit

Insbesondere junge Menschen fühlen sich oft unverwundbar. Sie leben in dem Glauben, dass gesundheitliche Probleme erst in einem späteren Lebensabschnitt auftreten. Doch die Realität sieht anders aus. Immer mehr junge Menschen leiden an stressbedingten Erkrankungen, Burnout und anderen gesundheitlichen Problemen. Die Idee, dass man seine Gesundheit später wiederherstellen kann, ist eine gefährliche Illusion.

Ein Weckruf

Die Geschichten von Menschen, die ihre Gesundheit aufs Spiel setzten und dafür einen hohen Preis zahlen mussten, sind zahlreich. Ein Manager, der durch den ständigen Stress und Druck einen Herzinfarkt erleidet. Eine junge Frau, die durch eine ungesunde Diät Essstörungen entwickelt. Diese Geschichten sollen uns daran erinnern, wie zerbrechlich unsere Gesundheit ist.

Gesundheit: Vorsorge ist besser als Nachsorge

Es ist an der Zeit, unsere Prioritäten zu überdenken. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Regelmäßige Arztbesuche, eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und ausreichend Schlaf sind grundlegende Maßnahmen, die jeder ergreifen kann, um seine Gesundheit zu erhalten.

Auch das geistige Wohlbefinden sollte nicht vernachlässigt werden. Stressabbau durch Meditation, Hobbys und soziale Kontakte sind ebenso wichtig wie körperliche Gesundheit. Denn nur wenn Körper und Geist im Einklang sind, können wir ein erfülltes und gesundes Leben führen.

Fazit

Gesundheit ist das wichtigste Gut, das wir besitzen. Wir haben nur eine Gesundheit und sollten sie mit Sorgfalt und Respekt behandeln. Denn wenn die Gesundheit erst einmal ruiniert ist, kann sie oft nicht wiederhergestellt werden. Es ist unsere Verantwortung, auf uns selbst zu achten und Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Gesundheit zu schützen. Lasst uns den Ausspruch „Ich brauche keine drei Wünsche! Mir reicht nur ein Einziger… GESUNDHEIT“ verinnerlichen und ihn zu unserem Lebensmotto machen. Nur so können wir ein langes, glückliches und gesundes Leben führen.

***

Bild & Text: Holger Korsten Gesundheits- und Ernährungscoaching