Bamberg (BY) – Coronavirus: Im Landkreis Bamberg ist eine 84-jährige Frau an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Frau war gesundheitlich vorbelastet.

Nachdem sich ihr Zustand in der Nacht zum Dienstag verschlechterte, wurde sie in intensiv-medizinische Behandlung gebracht, wo sie am Vormittag verstarb.

