Bamberg – Coronavirus: Sieben Personen in Quarantäne

Erstellt in

Bamberg (BY) – Die Gesundheitsbehörde beim Landratsamt Bamberg hat am heutigen Dienstagvormittag sechs Personen in häusliche Quarantäne geschickt.

Darüber informierte Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg. Es handelt sich dabei um eine Familie, die in Mittelfranken Kontakt mit einem Mann hatte, der jetzt positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Am vergangenen Wochenende wurde eine Person in häusliche Quarantäne geschickt, die mit einem infizierten Arzt aus Mittelfranken Kontakt hatte. Diese Person war negativ auf Corona-Viren getestet worden.

„Die Fälle zeigen, wie wichtig es ist, dass die Behörden gut vorbereitet und miteinander vernetzt sind“, so Landrat Kalb. Am Dienstagnachmittag wird erstmals der Krisenstab tagen, den Landrat und Oberbürgermeister Andreas Starke Ende vergangener Woche einberufen hatten. Bereits seit Wochen beschäftigt sich der Fachbereich Gesundheitswesen und eine Koordinierungsgruppe mit dem Umgang mit dem Corona-Virus.

■ ■ ■



Landratsamt Bamberg