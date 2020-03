Bamberg – Der Landkreis Bamberg hat gewählt! Ergebnisse der Bürgermeister- und Landratswahl 2020

Erstellt in

15. März 2020.

Bamberg (BY) – Der Landkreis Bamberg hat gewählt. In 35 der insgesamt 36 Gemeinden wurde heute ein neuer Bürgermeister gewählt, in allen Gemeinden stimmten die Bürge-rinnen und Bürger darüber ab, wer für die kommenden sechs Jahre als Landrat die Geschicke des Landkreises lenken wird.

Hier die vorläufigen Ergebnisse der Landratswahl 2020

Kalb, Johann CSU 49,11 %

Schwarz, Andreas SPD 22,74 %

Kellner, Bruno FW 11,39 %

Fricke, Bernd Grüne 10,99 %

Strube, Marco FDP 1,96 %

Sieling, Tobias ÖDP/Parteifreie 3,80 %

Der Amtsinhaber Johann Kalb (SCU) und Andreas Schwarz (SPD) gehen am 29. März in die Stichwahl.

Insgesamt gingen 67,62 % der wahlberechtigten Landkreisbürger zur Wahlurne. Das sind 1,40 % mehr als bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 (66,22 %)

Im Folgenden der Ausgang der Bürgermeisterwahlen 2020:

Altendorf:

Wagner, Karl-Heinz CSU 80,25 %

Sonstige 19,75 %

Baunach:

Roppelt Tobias CBB 52,17 %

Weigler Andrea CSU 28,84 %

Fößel Manuela SPD 18,99 %

Bischberg:  Stichwahl

Dütsch Michael BI 40,10 %

Schmitt Georg CSU 27,84 %

Nüßlein Kreszentia Grüne 8,21 %

Pfohlmann Alois SPD 16,58 %

Meister Raimund FFB 7,27 %

Breitengüßbach:

Schor Stefan CSU 19,38 %

Reinfelder Sigrid UBB 80,62 %

Burgebrach:

Maciejonczyk, Johannes CSU 97,00 %

Sonstige 3,00 %

Burgwindheim:  Stichwahl

Thaler Heinrich CSU 39,46 %

Polenz Johannes DLB 39,11 %

Fleischer Nina CUW 21,43 %

Buttenheim:

Karmann, Michael ZWdG/CSU 92,79 %

Sonstige 7,21 %

Ebrach:

Panzer Detlef CSU 33,88 %

Vinzens Daniel ENL 66,12 %

Frensdorf:

Kötzner Jakobus AWL 64,66 %

Fischer Martin CWL 35,34 %

Gerach:  Stichwahl

Ellner Gerhard SPD 28,14 %

Stegner Torsten VWG 25,60 %

Günther Sascha CSU 46,26 %

Gundelsheim:

Merzbacher Jonas SPD 74,76 %

Steuart Sean CSU 25,24 %

Hallstadt:

Söder Thomas CSU 61,71 %

Luche Verena GRÜNE 15,15 %

Diller Herbert BBL/FW 10,45 %

Nitsche Heiko SPD 12,70 %

Heiligenstadt i. OFr.:

Müller Marcus CSU 6,35 %

Reichold Stefan SPD 68,20 %

Büttner Bernd Bürgernähe 13,39 %

Lottes Michael Wg Zukunft 12,06 %

Hirschaid:

Homann Klaus CSU 63,61 %

Frank Sebastian Grüne/ÖLH 10,73 %

Oppelt Sigrid FW 14,20 %

Auer Horst SPD 6,08 %

Wünsche Martin FDP 5,37 %

Kemmern:

Gerst Rüdiger CSU 57,29 %

Schmitt Anne GRÜNE 7,85 %

Gottwald Jochen ZfK 34,86 %

Königsfeld:

Grasser Norbert BBL 64,57 %

Sonstige 35,43 %

Lauter:

Beck Ronny CSU 52,70 %

Hartmann Helmut FW 47,30 %

Lisberg:

Bergrab, Michael ÜPL 83,77 %

Sonstige 16,23 %

Litzendorf:

Möhrlein Wolfgang CSU 79,53 %

Lunz Georg GRÜNE 26,47 %

Memmelsdorf:

Schneider Gerd SPD/parteilos 55,57 %

Reinwald Jürgen CSU/ABD/BBL 44,43 %

Oberhaid:

Joneitis, Carsten SPD 94,68 %

Sonstige 5,32 %

Pettstadt:  Ergebnis steht noch aus

Hack, Jochen FWG %

Sonstige %

Pommersfelden:

Nußer Angela BP 23,59 %

Dallner Gerd FWG-Steppach 76,47 %

Priesendorf:

Krapp Matthias CSU 81,43 %

Sonstige 18,57 %

Reckendorf:

Deinlein Manfred SPD 52,35 %

Pförtsch Gerhard CSU 47,65 %

Scheßlitz:

Kauper Roland CSU 57,06 %

Lindner Michael FL 29,70 %

Zeck Michael IGG 13,23 %

Schlüsselfeld:  Ergebnis steht noch aus

Krapp, Johannes CSU %

Sonstige %

Schönbrunn i. Stgw.:

Hollet Georg BBL 38,76 %

Friesen Dirk CSU 61,24 %

Stadelhofen:  Stichwahl

Schrauder Wolfgang CSU 37,72 %

Will Volker ÜWG 46,32 %

Eberlein Christian JWS 15,96 %

Stegaurach:  Ergebnis steht noch aus

Wagner Thilo FW-FL %

Lechner Gert CSU %

Metzner Uwe SPD %

Krapp Wolfgang BNL %

Strullendorf:

Desel Wolfgang CSU 65,68 %

Bollwien Heike SPD 15,68 %

Zahner Stefan NL 18,63 %

Viereth-Trunstadt:

Wohlpart Regina BG 84,25 %

Sonstige 15,75 %

Walsdorf:

Ullrich Michael CSU 34,90 %

Wolff Mario Freie Liste 65,10 %

Wattendorf:

Betz, Thomas CSU/WGB 86,86 %

Sonstige 13,14 %

Zapfendorf:

Dittrich Volker CSU 45,68 %

Bodero James FW 3,28 %

Senger Michael WG Sassendorf 51,05 %

Landratsamt Bamberg