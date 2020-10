Bamberg – Neuer Corona-Todesfall

Erstellt in

70-jähriger Mann stirbt an den Folgen einer Corona-Infektion.

Bamberg (BY) – In der Region Bamberg gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg verstarb zur Wochenmitte. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesfälle in Stadt und Landkreis Bamberg auf 61.

Von Mittwoch auf Donnerstag stieg die Zahl der Neuinfizierten zum zweiten Mal in Folge zweistellig. Elf Menschen wurden von Laboren positiv auf das Corona-Virus getestet.

Weil im gleichen Zeitraum für acht Infizierte die Quarantäne endete, stieg die Gesamtzahl der Infizierten lediglich um drei auf jetzt 62, 26 in der Stadt Bamberg, 36 im Landkreis.

Landratsamt Bamberg