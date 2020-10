Trier – Coronavirus-Update 08.10.2020: Drei Neuinfektionen in der Stadt Trier

Trier – Am heutigen Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg drei weitere Infektionen mit dem Corona-Virus aus der Stadt Trier gemeldet. Somit steigt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen auf 666 (240 in der Stadt Trier und 426 im Landkreis Trier-Saarburg).

63 Personen gelten aktuell als infiziert, 32 im Landkreis und 31 in der Stadt Trier. Fünf Patienten befinden sich in stationärer Behandlung.

Die Tests in den Schulen haben einen weiteren positiven Fall am Max-Planck-Gymnasium Trier ergeben. Hier finden weitere Umgebungsuntersuchungen statt. In der Nelson-Mandela-Realschule in Trier sowie der Berufsschule Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier liegen erste Testergebnisse vor – bisher alle negativ. Jedoch werden in letzterer Schule noch Testungen vorgenommen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 10,1 im Landkreis und 17,1 in der Stadt Trier. Gestern wurde in Trier kurzfristig der Wert von 20 pro 100.000 Einwohner überschritten. Die 7-Tage-Inzidenz ist jetzt durch den Wegfall älterer Fälle wieder leicht gesunken.

Die wieder steigenden Neuinfektionen der letzten Tage sowie lokale Infektionsgeschehen machen deutlich, dass weiterhin die Beachtung der Hygiene-, Abstands- und Kontaktregelungen im eigenen Interesse sinnvoll ist. Insbesondere bei privaten Feiern sollte man auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes achten.

