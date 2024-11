Band Aid – Do They Know It’s Christmas?: Ein musikalischer Meilenstein im Kampf gegen die Hungersnot in Äthiopien

Am 25. November 1984 versammelten sich in den Sarm West Studios in London zahlreiche prominente britische und irische Musiker, um unter dem Namen „Band Aid“ den Benefizsong „Do They Know It’s Christmas?“ aufzunehmen. Initiiert von Bob Geldof, dem Frontmann der Boomtown Rats, und Midge Ure von Ultravox, war das Ziel, auf die verheerende Hungersnot in Äthiopien aufmerksam zu machen und Spenden für die Betroffenen zu sammeln.

Die Hungersnot in Äthiopien von 1984 bis 1985, verursacht durch Dürre und politische Instabilität, betraf schätzungsweise acht Millionen Menschen und führte zum Tod von etwa einer halben bis einer Million Menschen.

Die Single wurde am 7. Dezember 1984 veröffentlicht und erreichte in 13 Ländern, darunter auch Deutschland, Platz eins der Charts.

In Großbritannien verkaufte sich der Song innerhalb der ersten Woche über eine Million Mal und wurde zur bis dahin meistverkauften Single des Landes (Wikipedia).

Der Erfolg von „Do They Know It’s Christmas?“ führte zu weiteren Benefizprojekten, darunter das Live-Aid-Konzert am 13. Juli 1985, das weltweit übertragen wurde und zusätzliche Millionen für die Hungerhilfe einbrachte (Wikipedia).

Trotz des enormen Erfolgs und der positiven Auswirkungen gab es auch Kritik an dem Projekt. Einige Stimmen bemängelten, dass der Song ein einseitiges und negatives Bild von Afrika zeichne und die komplexen Ursachen der Hungersnot nicht ausreichend beleuchte.

Dennoch bleibt „Do They Know It’s Christmas?“ ein bedeutendes Beispiel dafür, wie die Musikindustrie mobilisiert werden kann, um auf humanitäre Krisen aufmerksam zu machen und konkrete Hilfe zu leisten.

Aktualisierung: Neuauflage von „Do They Know It’s Christmas?“ zum 40. Jubiläum

Anlässlich des 40. Jahrestages von „Do They Know It’s Christmas?“ wurde heute eine besondere Neuauflage des Songs veröffentlicht. Der „2024 Ultimate Mix“ vereint Stimmen aus den Originalaufnahmen von 1984, 2004 und 2014 mit aktuellen Künstlern. So singen beispielsweise Harry Styles und George Michael gemeinsam, während Bono sowohl in seiner damaligen als auch in seiner heutigen Version zu hören ist.

Produziert wurde der neue Mix von Trevor Horn, einem renommierten Musikproduzenten. Die Veröffentlichung ist ab dem 25. November 2024 auf Streaming-Plattformen verfügbar; physische Formate wie CD und Vinyl folgen am 29. November (Offizielle Charts).

Die Neuauflage hat jedoch auch Kontroversen ausgelöst. Ed Sheeran, der 2014 an der Aufnahme beteiligt war, äußerte öffentlich, dass er nicht um Erlaubnis für die Verwendung seiner Stimme in der aktuellen Version gebeten wurde und dass er, wenn er gefragt worden wäre, seine Teilnahme abgelehnt hätte (Los 40).

Trotz dieser Diskussionen bleibt das Hauptziel der Neuauflage, wie schon vor 40 Jahren, die Unterstützung humanitärer Projekte. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Songs fließen weiterhin in den Band Aid Trust, der sich für die Bekämpfung von Hunger und Armut einsetzt.

Die Neuaufnahme wird erst heute im Laufe des Vormittags vorgestellt. NDR 90,3 wird ihn ab 10:30 Uhr präsentieren. Für Interessierte steht der offizielle Song zur 40. Jubiläumsedition bereits auf verschiedenen Streaming-Portalen zur Verfügung (hk).